CDU drängt: Niedersachsen soll den Katastrophenfall ausrufen

Hannover

Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann fordert größere Anstrengungen des Landes zur Vermeidung einer Corona-Katastrophe. „Da absehbar ist, dass sich die Lage zuspitzt, sollte der Landtag früher als geplant zusammenkommen und möglicherweise den Katastrophenfall ausrufen wie es in Bayern geschehen ist“, sagte Althusmann am Donnerstag der HAZ. Die nächste reguläre Landtagssitzung ist erst am 13. Dezember geplant. In Not- oder Katastrophenfällen können die Behörden schneller handeln und müssen nicht lange parlamentarische Verfahren abwarten. „Wir müssen etwas tun, auch um den Kommunen Rechtssicherheit zu geben“, sagte Althusmann. Er verstehe nicht, warum man die Dramatisierung der Lage abwarte. Auch sollten die verbliebenen Impfzentren, die eingemottet seien, wieder eröffnet werden, um lange Schlangen vor den Impfpraxen zu vermeiden.

Acht Schwerkranke aus Thüringen eingeflogen

Tatsächlich spitzt sich auch in Niedersachsen die Lage allmählich zu. „Die Corona-Lage ist ausgesprochen ernst. Das gilt für Niedersachsen und es gilt umso mehr für viele Bundesländer im Süden und Osten der Bundesrepublik“, sagte Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag der HAZ: „Die Tatsache, dass aus diesen Ländern nun Verlegungen von Covid-Patientinnen und Patienten in den Norden stattfinden müssen, spricht eine deutliche Sprache.“ Am Abend wurden die ersten Corona-Intensivpatienten aus überlasteten Krankenhäusern in Thüringen nach Niedersachsen verlegt. Unter anderem landete einer der Hubschraubertransporte am hannoversche Klinikum Siloah.

Ministerin Behrens kündigte weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Niedersachsen an. „Schon in der nächsten Woche wird aller Voraussicht nach die Warnstufe 2 in weiten Teilen des Landes gelten und wir werden alle wieder mit erheblichen Einschränkungen unseres Alltags leben müssen.“ Die Corona-Verordnung sieht in Warnstufe 2 sehr strenge Regeln in den Bereichen Sport, Freizeit, Kultur, Gastronomie, Beherbergung und körperlichen Dienstleistungen vor. Behrens: „Veranstaltungen haben keinen Bestandsschutz und es muss vor Ort geprüft werden, ob man sie noch zulassen kann.“

Planbare Operationen werden verschoben

Zudem werde man auch in Niedersachsen nicht umhin kommen, einen Teil der planbaren und medizinisch nicht zwingend notwendigen Operationen in den Krankhäusern zu verschieben, um zusätzliche Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Patientinnen und Patienten zu schaffen, sagte die Ministerin. Die entsprechenden Vorbereitungen dazu liefen bereits. „Das ist für die Betroffenen besonders bitter, weil es vermeidbar gewesen wäre: Die überwältigende Mehrheit der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen ist nicht geimpft und dem Virus damit schutzlos ausgeliefert, obwohl seit Monaten ausreichend Impfstoff für alle zur Verfügung steht.“

Zur Forderung nach einer Wiedereröffnung der Impfzentren meinte Behrens, dass schon heute mit den bewilligten mehr als 200 Impfteams mehr Teams zur Verfügung stehen könnten als zur Hochzeit der Impfkampagne in den Zentren aktiv waren. „Die Landkreise und kreisfreien Städte haben die Möglichkeit, diese Kapazitäten in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter auszubauen. Die Impfungen sind der Weg aus der Pandemie, und alle, die sich nicht impfen lassen, werden sich im Laufe dieses Winters mit dem Virus infizieren – mit allen Konsequenzen, die das haben kann.“

Der Sozialexperte der SPD-Landtagsfraktion Uwe Schwarz berichtete, dass die Gesundheitsämter mit den Nachverfolgungen überhaupt nicht mehr nachkämen. „Wir laufen in die Katastrophe hinein, die wir in den ersten drei Corona-Wellen noch verhindert haben“, sagte Schwarz der HAZ. Impfunwillige hätten diese schlimme Lage zu verantworten.

Landräte protestieren

Der Niedersächsische Landkreistag kritisiert, dass in der Nacht zu Freitag die Ausrufung der epidemischen Notlage auf der Bundesebene erloschen ist, eine entsprechende Feststellung auf Landesebene in Niedersachsen aber bislang nicht getroffen ist, wie Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer sagt. „In der wohl schlimmsten Situation der Pandemie, in dem uns jeden Tag Horrornachrichten von den Intensivstationen erreichen, können die Krisen-Sonderregeln nicht mehr angewendet werden. Der Instrumentenkasten des Landes wird schwächer statt stärker.“

Von Michael B. Berger