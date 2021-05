Auf zwei Landesparteitagen ordnen Grüne und SPD am kommenden Wochenende ihr Personal für die Bundestagswahl. Bei den Grünen könnte manch prominenter Mann auf der Liste nach hinten durchgereicht werden.

