Hannover

„Die bunte Vielfalt unserer Organisation hat mich immer begeistert“, sagt Birgit Eckhardt. Die Organisation, von der sie spricht, ist nach der Diakonie Niedersachsens größter Sozialverband, der Paritätische Wohlfahrtsverband. Am Freitag wird Birgit Eckhardt mit einem Kongress in Hannover in den Ruhestand verabschiedet. Seit 24 Jahren arbeitet die heute 64 Jahre alte Juristin beim Paritätischen, seit gut sechs Jahren als Vorsitzende. Nachfolgerin werden soll nach Informationen der HAZ die derzeitige SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Tack aus Hannover, die zwischen 2014 und 2018 Behindertenbeauftragte ihrer Fraktion war.

50.000 engagieren sich ehrenamtlich

Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist eine weit verzweigte Organisation, zu der zahlreiche Selbsthilfegruppen wie auch Sozial- und Altendienste sowie Krankenhäuser gehören. Mit mehr als 50.000 Ehrenamtlichen sowie 3300 hauptamtlich Beschäftigten, zu denen noch 7500 Mitarbeiter in den Tochtergesellschaften zählen, ist der Paritätische ein „Großer“, der aber nicht so auftritt. Das hängt auch mit dem Selbstverständnis des Sozialverbandes zusammen, der sehr demokratisch organisiert ist. „Themen wie Teilhabe und Geschlechtergerechtigkeit sind gleichsam unsere DNA“ , sagt Eckhardt, die schon früh als Anwältin für den Paritätischen gearbeitet hat. Besonders im Behindertenbereich ist der Verband sehr engagiert.

Die Pandemie, sagt Eckhardt, habe wie in einem Brennglas alle Probleme dieser Gesellschaft aufgezeigt – „was gut läuft und was im Argen liegt“. Vor allem die Tatsache, dass gleich zu Beginn der Pandemie die Behindertenwerkstätten geschlossen wurden, hat die Menschen mit Handicaps wie auch ihre Verwandten vor immense Probleme gestellt. Das sollte sich so nicht wiederholen. „Nicht immer ist es gelungen, begleitetes Homeschooling durchzusetzen.“

In den vielen Beratungsstellen der Organisation nehme man derzeit auch wahr, dass nicht selten Verschwörungstheorien im Umlauf seien wie auch extremistische Ansichten. „Auch Studien belegen, dass die politische Mitte offener für extreme Positionen geworden ist, das macht mir echt Sorge“, sagt Birgit Eckhardt und fügt an: „Wir brauchen viel mehr farbig illuminierte Stadien, nicht nur zur Europameisterschaft.“

Ohne Schutzkleidung zu den Kindern

Ein anderes gesellschaftliches Bewusstsein wünscht sich die scheidende Chefin des Paritätischen auch für den Umgang mit Erzieherinnen und Erziehern. „Da hat niemand während der Krise applaudiert und Schutzkleidung und Tests gab es für sie anfangs auch nicht.“ Es sei mühsam gewesen, kostenlose Corona-Tests für Erzieherinnen und Erzieher überhaupt durchzusetzen.

Dass so viele von ihnen schon nach wenigen Jahren den Beruf wieder verlassen, führt Eckhardt im wesentlichen auf die mangelnde gesellschaftliche Anerkennung dieses doch so wichtigen Berufs zurück. Dabei bestehe doch jetzt, wo die ersten Corona-Wellen überstanden seien, „die große Chance, vieles in unserer Gesellschaft neu zu justieren“.

Von Michael B. Berger