Niedrige Butterpreise bringen die Bauern auf. Mit Traktoren blockieren sie an unterschiedlichen Orten in Niedersachsen Auslieferungslager des Discounters Aldi. Am Dienstagabend zeichnete sich jedoch eine Lösung ab – und auch Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) zeigt Verständnis für die Protestierer.