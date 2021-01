xxxx

Nun also auch noch das. Nach dem Marderhund, den amerikanischen Nerzen und den Waschbären, die einst aus Pelztierfarmen entfleuchten, kommen nun auch Goldschakale zu uns. Eine Einwanderung auf leisen Pfoten, obwohl sich die Experten noch nicht sicher sind, ob auch der Schakal zu den invasiven Arten gerechnet werden kann. „Dem Schakal, dem Schakal, ist das Virus scheißegal“, heißt es in einem noch nicht veröffentlichen Zweizeiler, der wohl schon deshalb nicht erscheinen wird, weil man bereits Kleinkindern beibringt, möglichst das Wort „Sch.“ nicht in den Mund zu nehmen, weil sonst die Bildung in den Allerwertesten gehen könnte.

Aber ich schweife ab. Schakale sind Wildhunde von wolfsähnlicher Gestalt, die überwiegend nachts durch die Gegend huschen, in der Regel monogam leben und im Extremfall auch ein Schäfchen reißen, wenn es ihnen vor die Schnauze kommt. Es sind also keine lammfrommen Tiere, die sich Richtung Niedersachsen auf die Pfoten gemacht haben. Nur ein Trost: Als größter Feind des Schakals gilt der Wolf ...

Glückwunsch für die Abwesenheitsquote

Jetzt den Übergang zur Arbeit im Homeoffice zu finden, ist nicht leicht, auch wenn es durchaus Wölfe im Schafspelz gibt, die sich im Dickicht der deutschen Bürokratie versteckt halten. Das niedersächsische Innenministerium (für die Gefahrenabwehr zuständig) verkündete diese Woche frohgemut, dass sich große Teile der Landesverwaltung wegen der Pandemiegefahr ins Homeoffice verabschiedet hätten, was wir aus dem Homeoffice begrüßen.

Und wer führte innerhalb der Ministerien die Hitliste der körperlich nicht mehr anwesenden Beamtinnen und Beamten an? Na, wer schon: Das eigentlich überflüssige Ministerium für Bundes- und Europa-Angelegenheiten, das zu Beginn der rot-schwarzen Regentschaft vor allem deshalb gebildet wurde, damit die Roten bei der Zahl der Ministerinnen mit den Schwarzen gleichziehen. Glückwunsch zu 99 Prozent Abwesenheitsquote! Glückwunsch auch an den Rechnungshof, der in seiner steten Forderung nach Bürokratieabbau selbst ein Zeichen setzt: 100 (!) Prozent Homeoffice. Früher residierte die Behörde übrigens in Hildesheim ...

Bleiben Sie negativ!

Niedersachsens Landtag ist übrigens noch nicht völlig im Homeoffice verschwunden, sondern tagt in diesen Tagen gleich dreimal – am Freitag in einer von der Opposition geforderten Sondersitzung und kommende Woche noch mal zwei Tage zur „normalen“ Sitzung. Man gönnt sich ja sonst nichts in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Pandemie.

Die Abgeordneten werden übrigens fast alle vorher durchgetestet. Nein, nicht auf Allgemeinbildung, Einfühlungsvermögen oder politische Taktik, sondern natürlich auf Corona. Wie brachte am Freitag noch die ostfriesische SPD-Fraktionschefin Hanne Modder die Corona-Lage auf den Punkt? „We stünd davor – nu mütten we dör.“ So ist es. Bleiben Sie, liebe Papierkorbfreunde, negativ!

Von Michael B. Berger