Auf Kosten des Steuerzahlers: Kritik am Umgang mit „Fraktionszuwendungen“ – auch in Hannover

Hannover

Der Landesrechnungshof hat in seinem neuesten Kommunalprüfungsbericht den intransparenten Umgang vieler Kommunen mit den Fraktionszuwendungen kritisiert. Die Prüfbehörde unter Vorsitz von Präsidentin Sandra von Klaeden hat zehn Städte in Niedersachsen unter die Lupe genommen. Mit 2,4 Millionen Euro pro Jahr zahlt die Landeshauptstadt Hannover den größten Beitrag an die kommunalen Fraktionen, mit 11.000 Euro pro Jahr das zehnmal kleinere Cuxhaven den niedrigsten Beitrag.

Nachprüfbare Bedarfsermittlungen fehlen

Über die Zuwendungen können die Rathausfraktionen selbst entscheiden. Gerade deshalb sollte es „nachprüfbare Bedarfsermittlungen“ geben, fordert der Rechnungshof. Doch die gab es nicht. Für Hannover habe lediglich ein „interner Bericht“ vorgelegen, der allerdings 1992 erstellt worden war.

Geprüft worden sind Hannover, die Hansestadt Lüneburg sowie Celle, Cuxhaven, Göttingen, Hildesheim, Lingen (Ems), Salzgitter, Wilhelmshaven und Wolfsburg.

Keine der überprüften Städte habe belegen können, wie sie zur jeweiligen Höhe ihrer Zuwendungen gekommen sei. Dabei habe die Höhe der einzelnen Zuschüsse erheblich variiert. Der Rechnungshof hat auch ausgerechnet, wie hoch die Zuwendungen sind, wenn man sie auf ein Fraktionsmitglied herunterbricht. Zahlte Cuxhaven pro Gruppen- oder Fraktionsmitglied 282 Euro, so lag dieser Betrag mit 38.008 Euro in der Landeshauptstadt am höchsten, gefolgt von Wolfsburg (15.944 Euro) und Salzgitter (14.816 Euro).

Auch „Knöllchen“ für Ratsmitglieder erstattet

Die Zuwendungen werden für Fraktionspersonal oder Raumkosten für die Fraktionsbüros geleistet. Die Verwendung ist auf kommunale Aufgaben begrenzt. Jedoch fanden die Prüfer auch belegte Ausgaben für Grußanzeigen, Blumen- oder Buchpräsente. Eine Fraktion erstattete ihren Mitgliedern sogar „Knöllchen“ für Parkverstöße. „Auch wenn das Geld für die Strafzettel von den Fraktionsmitgliedern inzwischen zurückgezahlt wurde, dürfen Fraktionen und Gruppen diese Ausgaben nicht aus Fraktionszuwendungen bestreiten“, heißt es in dem Prüfbericht.

Den Städten sei teilweise auch nicht bewusst gewesen, dass grundsätzlich nicht verbrauchte Mittel zurückgegeben werden müssen und nicht für das nächste Jahr „gebunkert“ und auf die Folgejahre übertragen werden dürfen. Dies haben laut Prüfbericht Hannover, Göttingen und Hildesheim getan. Ein aktualisierter Runderlass des Innenministeriums vom vergangenen Jahr habe hier mittlerweile Klarheit geschaffen, schreibt der Landesrechnungshof.

Investitionsstau von 20 Milliarden Euro

Der neue Bericht weist auch auf einen erheblichen Investitionsstau in den Kommunen hin, der landesweit mehr als 20 Milliarden Euro betrage. Dies habe eine Onlineumfrage bei allen 1097 niedersächsischen Kommunen ergeben. Mehr als die Hälfte der Investitionsrückstände sei auf die Bereiche Straßen und Schulen entfallen. Allein für Straßenbau fehlten knapp 6 Milliarden Euro. Man habe nicht investiert, weil Geld und Personal fehlten, hieß es.

Von Michael B. Berger