Hannover

Der Bundesverfassungsschutz stuft die AfD laut Medienberichten als sogenannten Verdachtsfall ein. Niedersachsens Parteivorsitzender Jens Kestner bezeichnet das als „skandalös“. Das Vorgehen sei zu erwarten gewesen und entbehre jeder juristischen und verfassungsrechtlichen Grundlage. „In Niedersachsen konnten wir den Verfassungsschutz bereits kürzlich juristisch in die Schranken weisen, nachdem seine hinter geschwärzten Texten versteckten, herbei fantasierten Belege für eine behauptete rechtsextremistische Ausrichtung der AfD vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg zurück gewiesen wurden mit der Aufforderung, die angeblichen Beweise ungeschwärzt zu präsentieren.“

Laut Medienberichten hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte Partei als Verdachtsfall eingestuft. Der Verfassungsschutz kann damit nun auch nachrichtendienstliche Mittel nutzen, um die AfD zu beobachten. Offiziell bestätigt wurden die Berichte nicht. Kestner sprach von einem unseriösen Vorgehen, da noch keine Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts über dort vorliegende Eilanträge seiner Partei gefallen sei. Man wolle den demokratischen Parteienwettbewerb zu Lasten einer Oppositionspartei manipulieren – „das ist absolut inakzeptabel.“

Vertreter in der Region Hannover lassen sich nicht beeindrucken

Der hannoversche AfD-Kreisvorsitzende Jörg König wollte sich zu dem Vorgang gegenüber dieser Zeitung nicht äußern. An der Arbeitsweise der AfD, die etwa in der Regionsversammlung Hannover vertreten ist, werde sich nach dieser Nachricht nichts ändern, erklärte deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender Stefan Henze. „Die Fraktion hat sich nichts vorzuwerfen. Das im Superwahljahr 2021 der Verfassungsschutz als ’höhere Instanz’ ausgespielt wird, weiß der informierte Bürger für sich selbst zu bewerten“, meinte Henze.

Wie stark beeinflusst der Flügel die Gesamtpartei?

Für die niedersächsische Verfassungsschutzbehörde ist die AfD nach Auskunft ihres Sprechers Frank Rasche aktuell kein Beobachtungsobjekt. Eine Neubewertung der Gesamtpartei in Niedersachsen erfolge von Zeit zu Zeit. Die Behörde wies darauf hin, dass seit dem 3. September 2018 die „Junge Alternative (JA) Niedersachsen“ von der niedersächsischen Verfassungsschutzbehörde beobachtet werde. Und am 19. März 2020 wurde die Sammlungsbewegung „Der Flügel“ zum Beobachtungsobjekt in Niedersachsen erklärt.

„Inwieweit Personen, die dem formell aufgelösten Flügel zuzurechnen sind, die Ausrichtung des Landesverbandes bestimmen, unterliegt der ständigen Bewertung durch den niedersächsischen Verfassungsschutz“, erklärte Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut.

Von Michael B. Berger