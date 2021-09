2G-Regelung: Niedersachsen schränkt Freiheiten für Ungeimpfte ein

Hannover

Niedersachsen will die Freiheiten von Ungeimpften einschränken, um die vierte Welle der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. In vielen gesellschaftlichen Bereichen soll künftig die 2-G-Regel gelten. Das heißt, dass nur noch Geimpfte und Genesene zugelassen sind. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte am Dienstag im Landtag eine entsprechende Änderung der Corona-Verordnung des Landes an, die ab kommender Woche gelten soll.

„Wir werden der Gastronomie, der Kultur, der Veranstaltungswirtschaft, dem Sport und vielen anderen anbieten, als präventive Maßnahme auf 2G umzusteigen“, sagte Weil in seiner ersten Regierungserklärung zur Corona-Lage nach vier Monaten. „Wenn also in diesen Bereichen nur Geimpfte und Genesene Zutritt bekommen, entfallen dort Abstand und Maske.“ Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sollten immer Zutritt bekommen, weil sie regelmäßig über die Schule getestet werden.

Gute Erfahrung in Diskotheken

„Wenn Geimpfte kein Risiko mehr darstellen, sind auch Einschränkungen gegenüber ihnen nicht mehr gerechtfertigt“, sagte Weil. Geimpfte Bürger hätten ein Recht darauf, dass sie ihr altes Leben uneingeschränkt führen könnten.

Der Ministerpräsident verwies auf die guten Erfahrungen mit der 2-G-Regelung im Bereich von Clubs und Diskotheken. 2G habe dafür gesorgt, dass Diskotheken nicht mehr als Infektionstreiber hervorgetreten seien. „Wir sind zuversichtlich, dass wir mit diesem Vorschlag einen weiteren Beitrag zur Normalisierung des öffentlichen Lebens leisten können.“

Nachteile bei Tests und Quarantäne

Weil betonte, dass Ungeimpfte ab Oktober weitere Nachteile hätten. Sie müssten dann Tests selber bezahlen. Sie könnten keine Entschädigung im Falle einer Quarantäne mehr erwarten. Sie müssten in bestimmten Berufen auch dem Arbeitgeber Auskunft über ihren Impfstatus geben.

Weil zufolge könnte sich rund ein Fünftel der Bevölkerung noch impfen lassen, hat dies aber bisher unterlassen. „Der Grundgedanke dieser Einzelmaßnahmen besteht darin, dass nicht die Allgemeinheit die Kosten und die Folgen tragen soll, wenn sich Bürgerinnen und Bürger gegen ein sicheres und kostenfreies Impfangebot entscheiden“, sagte Weil. Das sei den anderen vier Fünfteln unserer Bevölkerung nicht zuzumuten.

Von Marco Seng