Sie ist 108 Jahre alt und möchte ihr Leben beenden: Frau K. aus Leipzig möchte die Hilfe eines Sterbebegleiters in Anspruch nehmen. Das ist straffrei möglich – und trotzdem stehen ihrer Selbstbestimmung Hindernisse im Weg.

Assistierter Suizid - 108-Jährige möchte sterben – aber in ihrem Pflegeheim darf ihr Leben nicht beendet werden

