Enno Seifried erkundet für Dokfilm „Deutschland zu Fuß“

Ein tanzendes Wölkchen aus Mücken in sattem Grün, dazu der Sommersound aus Vogelstimmen – schon die Auftakt-Einstellung des Films legt sich wie ein Trostpflaster auf die von Corona und Winter-Blues geschundene Seele. 165 Tage lang hat der Leipziger Enno Seifried Deutschland zu Fuß durchquert und daraus einen Dokumentarfilm gemacht, der die Gegenwart ausknipst.

Als der 42-Jährige sich im Frühling 2019 auf den Weg machte, war noch nichts zu ahnen von einer Pandemie, die unter anderem eine nicht immer freiwillige Neubesinnung auf das Reisen durchs eigene Land nach sich zog. Für Seifried, der zuvor seinen 700-Kilometer-Wandertrip durch den Harz dokumentiert hatte, war schon länger klar: „Es muss nicht immer das andere Ende der Welt sein.“

Kurze Schwenks zu Menschen

Satte 3442 Kilometer von der Nordsee bis zu den Alpen stecken ihm in den Wanderschuhen, die er unterwegs neu besohlen ließ und nebenbei Einblicke in das Leben eines niederländischen Schuhmachers bekam, den es an die Mosel verschlagen hatte. Es sind eher kurze Schwenks zu Begegnungen mit Menschen, die Seifried auf seinem Weg streift wie Schilf am Ufer, denn der Fokus des Leipzigers liegt auf dem Entdecken von Natur.

Bis auf wenige Ausnahmen verbringt er die Nächte im Freien, genießt sternenklaren Himmel oder stemmt sich gegen Sturmböen, die an seinem Zelt rütteln. Widrigkeiten wie diese bewältigt Seifried mit seiner für ihn typischen heiteren Gelassenheit, bei der selbst das Fluchen noch ein Lächeln bekommt.

Pferde folgen seinem Weg

Von einsamer Dünenlandschaft geht es über den Nordostseekanal, durch den Regen in Kiel, er bekommt eine irrwitzige Eskorte von frei umherlaufenden Pferden, die ihm lange folgen. Seifried durchquert den Gespensterwald in Nienhagen, betrinkt sich am Kummerower See mit einem campenden Russen und lässt sich auch nicht von Stacheldrähten aufhalten, die plötzlich den Wanderpfad durchtrennen.

Bei „ Deutschland zu Fuß“ wird der Zuschauer automatisch zum Mit-Läufer und Mit-Entdecker. Ganz nach dem Geschmack des Leipzigers übrigens ist das Aufspüren eines zugewachsenen ehemaligen Feriengeländes am brandenburgischen Scharmützelsee – Lost Places sind die andere Spezialität des Filmers, der mit „Geschichten hinter vergessenen Mauern“ drei Dokus über vergessene Orte in und um Leipzig begeisterte.

Regelmäßig spricht er Tagesresümees in die Kamera. Nicht in geschliffener Manier eines „ Terra X“-Profis, sondern frei Schnauze und daher erfrischend authentisch. Seifried passiert das Elbsandsteingebirge, macht einen Abstecher ins Raumfahrt-Museum in Morgenröthe-Rautenkranz, bewundert die Rissfälle im Vogtland, den Rennsteig, Marburg („die schönste Stadt auf meinem Trip“), darf in Rheinland-Pfalz in der Ruine der Burg Laurenburg übernachten.

Die Reststrecke schrumpft, der Bart wächst. Es ist Oktober, als Seifried am Bodensee ankommt, die Alpen hochkraxelt und am Oberstdorfer Grenzstein 147 den südlichsten Punkt Deutschlands erreicht. Das Ende eines irren Trips und einer 105 Minuten dauernden Lieferung von berückend schönen Bildern vor allem von Landschaft, historischen Orten und ungeahnter deutscher Wildnis.

Finanzierung ging ruckzuck

Wie beliebt die Dokus des Leipzigers sind, zeigen die Crowdfunding-Aktionen, mit denen die Projekte finanziert werden. Wie schon bei anderen Produktionen war die Zielsumme für „Zu Fuß durch Deutschland“ – diesmal 10 000 Euro – nicht nur innerhalb weniger Tage erreicht, sondern verzeichnete zum Schluss 25 460 Euro von 912 Unterstützern. Das Geld deckt auch rückwirkend die Kosten des Trips an sich ab.

„Sehr schade, dass der Films durch die Pandemie nicht in die Kinos kommen kann“, bedauert Seifried. „Aber das hole ich nach. Und bis dahin ist ja Heimkino auch ganz nett.“ Nicht ganz überraschend, dass er schon das nächste Projekt vor Augen hat.

Mehr von dem Filmemacher gibt es auf: https://ennoseifried.de/

Von Mark Daniel