Fragen und Antworten - Zum Angeln oder in den Urlaub nach Norwegen: Was erlaubt ist – und was nicht

Das nicht nur bei Anglern beliebte Urlaubsland im Norden hat Deutschland auf die „rote Corona-Liste“ gesetzt. Wer nach Norwegen einreisen will, muss jetzt in Quarantäne. Hier erklären wir, was für Touristen, die trotzdem einreisen wollen, geht. Und was nicht.