Zug erfasst 17-Jährigen bei Ganderkersee

Gandekersee

Tödlicher Bahn-Unfall in Ganderkesee: Ein 17-Jähriger ist im Landkreis Oldenburg von einem Zug überfahren worden. Der Jugendliche hatte am späten Sonnabendabend mit seinem Fahrrad einen Bahnübergang überquert, wie die Polizei Wildeshausen am Sonntag mitteilte. Dabei wurde er von einem Zug erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Bahn-Strecke wurde zeitweise gesperrt. Der an dem Unfall beteiligte Zug fuhr noch zum Bahnhof nach Schierbrok, wo die Fahrgäste schließlich ausstiegen.

Die Polizei geht von einem Unfall aus, nähere Details müssten noch ermittelt werden.

Von RND/dpa