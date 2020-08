Soltau

Eine Trauerfeier mit nach Zeugenangaben rund 200 Menschen hat im Heidekreis einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Beisetzung am Mittwoch beim Eintreffen der Beamten schon beendet. Die Polizisten ließen entsprechend der Corona-Beschränkungen 50 Menschen in die Moschee in Soltau.

Die Trauernden verhielten sich den Angaben zufolge kooperativ. Als andere Gäste der Trauerfeier vor der Moschee Stühle und Tische aufstellten, untersagten die Beamten dies - und sprachen gegen etwa 30 Menschen Platzverweise aus. Ohne Störungen endete die Trauerfeier schließlich.

Von dpa