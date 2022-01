Hannover

Für einen Ausflug in die Landwirtschaft haben drei Influencerinnen drei Höfe in Niedersachsen besucht und sind in der neuen Youtube-Serie der Landvolk-Initiative „Echt Grün – Eure Landwirte“ zu sehen. Das Format startet am Freitag, 28. Januar, um 19Uhr.

Drei Familien aus Niedersachsen öffneten ihre Betriebe, um den Instagram-Stars (bekannt aus TV-Formaten wie „Der Bachelor“ oder „Beauty and the Nerd“) das Hofleben näher zu bringen. Auf dem Youtube-Kanal ist wöchentlich eine neue Folge der „Influencer-Challenge“ zu sehen.

Die tägliche Arbeit auf den Höfen ist neu für sie

Denise Hersing, Stephie Stark und Luisa Krappmann versorgen täglich ihre zahlreichen Follower auf Instagram mit Neuigkeiten. Ob Kühe melken, entlaufene Hühner einfangen oder Trecker fahren: Die zu erledigenden Aufgaben auf den Höfen in den Landkreisen Rotenburg/Wümme, Oldenburg und Emsland sind ganz neu für sie. Neben der täglichen Arbeit in einem Milchviehbetrieb, auf einem Geflügelhof und in einem Schweinemastbetrieb mussten die jungen Frauen auch kleine Wettbewerbe bestreiten. Drei Tage lang waren sie jeweils auf einem anderen Hof.

„Mit den drei Influencerinnen auf den Höfen schlagen wir eine Brücke zwischen den Themen der Landwirtschaft und der breiten Öffentlichkeit. Mit unserer Arbeit wollen wir den Dialog zwischen Landwirtschaft und Verbraucher stärken“, erklärte Hendrik Lübben aus Nordenham als Vorsitzender des neu gegründeten Vereins „Eure Landwirte – echt grün“.

Von RND/lni