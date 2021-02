Hannover

Werden zwei Wölfe aus dem sogenannten Burgdorfer Rudel derzeit in der Region Hannover gejagt? Nach HAZ-Informationen gibt es bereits seit Oktober vergangenen Jahres Abschussgenehmigungen für ein männliches und ein weibliches Tier aus dem Rudel. Vermutlich handelt es sich dabei um die Alttiere. Den beiden Wölfen werden zahlreiche Angriffe auf Schafe, Pferde und Rinder in der Region Hannover und im Landkreis Peine zugeschrieben.

Fünf Wölfe auf Liste

Nach HAZ-Informationen hat das Umweltministerium den Abschuss von insgesamt fünf Wölfen in Niedersachsen genehmigt: Neben den beiden Tieren in der Region Hannover und zwei weiteren im Kreis Uelzen steht auch der sogenannte Rodewalder Rüde im Kreis Nienburg auf der Abschussliste. Er wird schon lange erfolglos gesucht.

Die Abschussgenehmigungen für die beiden Burgdorfer Wölfe sollen demnach noch bis Ende März gelten. Wer mit der Jagd beauftragt ist, ist nicht bekannt. Das Umweltministerium äußert sich offiziell weder zu Abschussgenehmigungen noch zu Jägern.

In der vergangenen Woche war bei Löningen im Kreis Cloppenburg ein weibliches Tier aus dem sogenannten Herzlaker Rudel abgeschossen worden.

Angriffe in Region Hannover

Vor fünf Jahren wurde erstmals ein Wolf in der Region Hannover gesichtet, im Uetzer Gemeindegebiet. Heute wird das Wolfsrudel im Burgdorfer Holz auf zehn bis 13 Tiere geschätzt, der letzte Wurf umfasste acht Welpen. Das Rudel geht auch in der Nähe von Wohnhäusern auf Jagd. Die beiden Alttiere waren nach Angaben des Wolfsbüros Niedersachsen bis Oktober 2020 für mindestens elf Angriffe verantwortlich. Ihre DNA-Spuren wurden an getöteten oder verletzten Weidetieren in Uetze, Burgdorf, Lehrte-Immensen und Edemissen gefunden.

Von Marco Seng