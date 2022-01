Wernigerode/Quedlinburg

Gegen das aktuell geschlossene Impfzentrum in Wernigerode hat es am Freitag eine Bombendrohung gegeben. Laut Polizei habe eine derzeit unbekannte Person gegen Mittag beim Landkreis Harz angerufen, die Einstellung des Impfbetriebs gefordert und mit einer Bombe gedroht. In Absprache mit dem Landkreis sei der folgende Polizeieinsatz auf das Impfzentrum im nur wenige Kilometer entfernten Quedlinburg ausgeweitet worden. Das geöffnete Impfzentrum sei evakuiert worden, hieß es.

In beiden Fällen seien Sprengstoffsuchhunde im Einsatz gewesen, mehrere Dutzend Menschen wurden der Polizei zufolge in Sicherheit gebracht. In beiden Impfzentren seien keine explosionsfähigen Gegenstände gefunden werden, teilte die Polizei am späten Abend mit. Die Gebäude wurden wieder freigegeben.

Von RND/dpa