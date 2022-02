In Niedersachsen werden nach wie vor viele Nutztiere von Wölfen gerissen. Einige Raubtiere kommen dem Menschen gefährlich nahe. Tierschützer aber sind empört, wenn in Niedersachsen auffällige Wölfe geschossen werden. Das Thema beschäftigt inzwischen die Justiz – gleich in mehreren Verfahren. Ein Überblick.