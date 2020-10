Hitzacker

„Sehr fruchtig, vollmundig, voller Dichte und Aroma.“ Bürgermeister Holger Mertins ist begeistert. Ein bisschen natürlich auch von Amts wegen. Mertins steht der Stadt Hitzacker an der Elbe vor und dort gibt es den wohl ältesten Weinberg in Niedersachsen. Aber er steht mit seinem Urteil über den Wein nicht allein: Selbst Winzer aus Baden-Württemberg hätten sich begeistert über die Qualität des „Hidesaker Weinbergströpfchen“ geäußert. Und auch besonders: Der Wein ist eine echte Rarität, gerade einmal 30 bis 90 Flaschen pro Jahr gibt der Weinberg her, je nachdem, wie die Ernte der Trauben ausfällt.

99 Rebstöcke am Südwesthang

Der Weinberg liegt direkt an der Elbe, aber auf der dem Fluss abgewandten Seite. In Südwestlage wachsen hier auf einer Höhe zwischen 55 und 70 Meter 99 Rebstöcke. Netze schützen die Trauben vor Vögeln. Zwar gibt es Weinbau in Hitzacker bereits seit dem Spätmittelalter. Jetzt aber dient der Weinberg eher dazu, Touristen zu locken. Denn Hitzacker ist eine der Städte im Norden mit den meisten Sonnenstunden. „Der Weinberg ist für potenzielle Besucher sozusagen der Beweis dafür“, sagt Peter Wieczorek, Vorsitzender des Tourismusvereins.

1521 wurde in Hitzacker erstmals Wein angebaut, das gekelterte Produkt soll von „geziemender“ Qualität gewesen sein, berichtet ein Chronist. 1713 vernichtete ein Hagelsturm die Reben. Im Jahr 1980 pflanzte die Stadt dann wieder die ersten Reben, drei Jahre später fand dann die erste Weinlese statt.

Moselwinzer schaut nach dem Rechten

Heute ist die Pflege des Weinbergs nicht immer ganz unproblematisch, hört man aus Hitzacker. Der Weinberg, in den Händen der Stadt, wird von einem Gärtner betreut. Aber nicht immer wissen man in der Verwaltung der Samtgemeinde Elbtalaue, wie wichtig für Hitzacker der Weinberg sei, sagt jemand, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Problematisch seien auch unterschiedliche Zuständigkeiten. Zum Beispiel für die Reben einerseits und für den Grund und Boden auf dem sie stehen andererseits.

Ministerpräsident Stephan weil hält eine Flasche „Hidesaker Weinbergströpfchen“ in den Händen, rechts nehmen ihm die Weinkönigin von Hitzacker, Lisa Fürch. Quelle: (Archiv)

Glücklicherweise gibt es einen Moselwinzer, der alle paar Wochen schaut, ob auf dem Weinberg an der Elbe alles in Ordnung ist. Fritz-Leo Melzheimer ist mit einer Hitzackerin befreundet und kommt deshalb häufiger vorbei. Der Moselwinzer ist überrascht, wie sehr sich in den vergangenen Jahren das Klima in Hitzacker dem besonders milden Klima an der Mosel angeglichen hat. Dementsprechend sei die Qualität auch sehr gut. „Das hängt mit dem Klimawandel zusammen“, ist sich Melzheimer sicher. Gekeltert wird der Wein bei Melzheimer an der Mosel. Er nimmt die Trauben nach der Lese mit.

Weinkönigin besucht die Besucher der Stadt

Jetzt im Oktober steht das Weinfest an. „Wir den Gästen jeden Monat etwas besonderes bieten“, sagt Tourismus-Chef Wieczorek. Und im Oktober sei das eben die Weinlese mit einem anschließenden Fest. Dann kommen 15 Männer mit roten Zwergenmützen, und pflücken die Trauben, auf der Wiese unterhalb des Weinbergs können die Touristen zuschauen, wie Weinlese auf Norddeutsch funktioniert. Und dann gibt es auch noch ein paar Lieder vom Chor mit den Zwergenmützen.

Weinberg in Celle ist nicht rechtmäßig Auch in Celle gibt es seit etwa 1980 einen kleinen Weinberg – die 99 Rebstöcke musste Winzer Udo Schüßler aber vor wenigen Tagen vernichten. Der Grund: Die Stadt Celle, die den Weinberg verpachtet hat, hat es versäumt, eine Genehmigung zu beantragen. Die ist aber nach EU-Recht nötig, wenn man den Wein nicht nur zu privaten Zwecken nutzt. Die fehlende Genehmigung war erst im vergangenen Jahr aufgefallen, als ein mit Schüßler befreundeter Winzer aus Rheinhessen die Lese von 2018 anmelden wollte. Das hatte eine Strafe von 1000 Euro zur Folge und die Auflage, den Weinberg komplett zu roden. Erst danach kann die Fläche neu registriert werden. Bis 1997 habe sich die Stadt Celle um den Berg gekümmert, seitdem werde er verpachtet, sagte eine Stadtsprecherin. Von Anfang an sei statt eines Pachtzinses ein Deputat vereinbart worden: 40 Prozent der Jahresproduktion gehen demzufolge an die Stadt. Seit dem 1. Januar 2016 gelte in der EU ein neues Genehmigungsverfahren für Rebanpflanzungen, wonach diese im Vorfeld genehmigt und von den Winzern angemeldet werden müssen. „Dieser Verpflichtung ist der Pächter des Celler Weinbergs offenbar nicht nachgekommen“, sagte sie. Winzer Schüßler sieht hingegen die Stadt in der Verantwortung. Sie hätte sich rechtzeitig um die Genehmigung kümmern müssen. „Als ich 2016 den Weinberg gepachtet habe, hätte ich sie ja gar nicht mehr beantragen können“, sagte der 42-Jährige.

Mit dabei ist dann auch die Weinkönigin, deren Konterfei die Besucher der Stadt an den Ortseingängen auf einem überdimensionalem Schild begrüßt. Regentin Lina ist auch mit ihren Prinzessinnen bei der Weinlese dabei und verteilt auf Wunsch sogar Autogrammkarten. „Ich mache das, weil ich zeigen will, wie schön Hitzacker ist“, sagt Lina Fürch, die sonst als Schulbegleiterin arbeitet.

„Hidesaker Weinbergströpfen“ wird nicht verkauft

Zu kaufen gibt es das „Hidesaker Weinbergströpfchen“ nicht. Der Wein wird besonderen Gästen geschenkt. „Zum Beispiel, wenn der Ministerpräsident zu Besuch ist“, berichtet Bürgermeister Mertins. Und die Flaschen gelten inzwischen auch außerhalb der Stadt als echte Rarität. Wieczorek erinnert sich daran, dass die Versicherungsgruppe Hannover für einen Empfang in der Landeshauptstadt einmal 40 bis 50 Flaschen des „Hidesaker Weinbergströpfchen“ kaufen wollte, um den Gästen etwas besonderes zu bieten. „So viele Flaschen haben wir aber nicht mehr zusammenbekommen“.

Der Vorsitzende des Tourismusvereins, Peter Wieczorek und Bürgermeister Holger Mertins stehen im Weinberg in Hitzacker. Quelle: Mathias Klein

Unterdessen bekommt Hitzacker in Niedersachsen immer stärkere Konkurrenz von neuen Weinbergen oder Hügeln. Seit 2016 erlaubt die EU in Deutschland die jährliche Zuweisung neuer Weinanbaugebiete, auch in Bundesländern ohne größere Weinbautradition. In Niedersachsen wurden seitdem 46 neue Weinanbauflächen genehmigt, darunter auch in der Wedemark in der Region Hannover. Dort haben zwei Weinbauern auf einer Fläche von 1,5 Hektar 4500 Rebstöcke gepflanzt. Sie hoffen, in ein paar Jahren, eine regionale Spezialität anbieten zu können.

Weinbau rückt immer weiter nach Norden

Das Landwirtschaftsministerium geht davon aus, dass der Weinbau wegen des Klimawandels immer weiter nach Norden rücken werde. Ob in Niedersachsen auch hervorragende Weine produziert werden können, könne pauschal nicht beantwortet werden, sagt Ministeriumssprecherin Alexandra Schönfeld. Denn dabei spielten viele Aspekte eine Rolle, wie zum Beispiel die Bedingungen des örtlichen Kleinklimas aber auch die Lage der Flächen und die Hangneigung. Deshalb sei noch unklar, ob der Weinbau ein wirtschaftliches Standbein werden könne.

In Hitzacker wird die Traubenernte in diesem Jahr wegen der Trockenheit nicht besonders gut ausfallen. Manche Rebstöcke tragen gar keine Weintraube, andere sind erst vor Kurzem neu gepflanzt worden. „Das werden 10 bis 12 Flaschen“, sagt der Experte. „Mehr nicht.“ Das „Hidesaker Weinbergströpfchen“ wird das zu einer ganz besonderen Rarität machen.

