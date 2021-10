Hannover

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt gegen neun Mitglieder einer rechtsextremen Wehrsportgruppe, die auch im Norden der Region Hannover aktiv sein soll. Die Behörde geht dem Verdacht nach, dass die ehemaligen Fallschirmjäger und Reservisten die Tötung von Migranten geplant haben sollen. Zuerst hatte der „Spiegel“ über die Ermittlungen berichtet.

Wiebke Bethke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, bestätigte den Bericht auf Anfrage. „Es besteht der Anfangsverdacht, dass eine fremdenfeindliche Motivation handlungsleitend gewesen sein könnte“, sagte sie am Freitag unserem Netzwerkpartner, der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ). „Bei der Staatsanwaltschaft Lüneburg werden derzeit Ermittlungen gegen insgesamt neun Beschuldigte im Alter zwischen 37 und 53 Jahren aus drei Bundesländern wegen des Vorwurfs geführt, sich einer bewaffneten Gruppe angeschlossen beziehungsweise diese befehligt zu haben.“ Festnahmen habe es nicht gegeben.

Wie konkret waren die Anschlagspläne?

Offenbar haben die Beschuldigten auch in der Wedemark in der Region Hannover Waffen und Munition gehortet. Bethke will zu einem möglichen Zusammenhang keine Angaben machen. Allerdings trifft die Anzahl und das Alter der Männer auf die Mitglieder der Wehrsportgruppe zu, die bei Razzien in Mellendorf (Wedemark), Detmold (Nordrhein-Westfalen) und Berlin ins Schlaglicht der Ermittler geraten waren.

Wie konkret die Anschlagspläne der Wehrsportgruppe waren, dazu macht die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Unklar ist auch, ob die Mitglieder bestimmte Personen oder Einrichtungen im Visier hatten. „Zu persönlichen Hintergründen der Beschuldigten, eventuellen Bezügen der Gruppe nach außen und die konkrete Ausgestaltung der Gruppe werden derzeit keine Angaben gemacht“, sagte Bethke. Die Ermittlungen dauern an.

Anführer soll engen Kontakt ins Verteidigungsministerium haben

Wie der „Spiegel“ berichtet, handelt es sich bei dem Anführer der rechtsextremen Gruppe um Jens G., einen Oberstleutnant der Reserve. G. soll engen Kontakt zu einem Referenten im Bundesverteidigungsministerium haben.

In der Wedemark hatte es im September zwei Durchsuchungen in Objekten gegeben, in denen die Gruppe aktiv gewesen sein soll. Ein Großaufgebot der Polizei hatte am 8. September Waffen, Waffenteile und Munition sichergestellt. „Wir prüfen jetzt, inwieweit alles funktionsfähig war und ob womöglich etwas illegal war“, sagte Staatsanwältin Bethke im Anschluss an die Durchsuchung. Abgesehen von Waffen stellten die Polizisten weitere Beweise wie Datenträger sicher.

Von Manuel Behrens/HAZ/RND