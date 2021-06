Wegen manipuliertem Schild: Polizist aus Hannover muss in Innendienst

Hannover

Die Polizei Hannover zieht erste Konsequenzen im Fall des Beamten, der vergangenes Wochenende ein Verkehrszeichen manipuliert hat. Wie die Behörde auf Anfrage mitteilt, geht der 33-Jährige ab sofort und bis auf Weiteres nicht mehr auf Streife. Außerdem prüft die Polizeileitung, ob der Kommissar straf- und dienstrechtliche Vergehen beging – und ob von ihm möglicherweise noch weitere Knöllchen unrechtmäßig ausgestellt wurden.

„Der Beamte wird zunächst im Innendienst eingesetzt“, sagt Behördensprecher Marcus Schmieder. Abgesehen vom Verbot von Streifenfahrten wird der 33-Jährige auch als sogenannter Anleiter abgezogen. Erfahrene Beamte sollen in dieser Funktion Neulinge anlernen und während der Einarbeitungszeit als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Vermutlich erfolgte diese Sanktion, weil der Beamte am Sonnabend mit einer Polizeipraktikantin unterwegs war, die während ihres Studiums den Arbeitsalltag kennenlernen soll.

Polizei prüft womöglich alte Knöllchen

Der 33-Jährige handelte keinesfalls vorbildlich. Er hatte vom Dach des Streifenwagens aus ein Taxistand-Schild am Schaperplatz in Kleefeld verändert – um einen vermeintlichen Falschparker aufzuschreiben. Die Polizeidirektion teilte auf Anfrage mit, der Beamte habe bloß „in guter Absicht“ gehandelt. Der 33-Jährige dachte demnach, der weiße Pfeil auf dem Schild sei im Nachhinein verbotenerweise aufgeklebt worden – und kratzte ihn deshalb ab. Dagegen sprechen allerdings die Erlebnisse eines weiteren Autofahrers: Der berichtet, derselbe Polizist habe ihm an derselben Stelle aus demselben Grund bereits im März ein falsches Ticket ausgestellt.

Der 43-Jährige musste per Beschwerde gegen das 15-Euro-Knöllchen vorgehen, das vom Sonnabend wird jetzt gar nicht erst verfolgt. Die weiteren Konsequenzen für den Beamten werden laut Schmieder „derzeit aus straf- und dienstrechtlicher Sicht geprüft“. Auf jeden Fall stehen bereits mehrere Gespräche mit Vorgesetzten an. Außerdem könnte dem Beamten mindestens ein Auffrischungskurs im Verkehrsrecht drohen. Unter Umständen will die Polizei im Zuge ihrer Untersuchungen auch alte durch den Beamten verhängte Ordnungswidrigkeiten prüfen.

Disziplinar- oder Strafverfahren?

Ob den Kommissar sogar Disziplinarmaßnahmen oder ein Strafverfahren erwarten, ist unklar. Der Betroffene und seine Streifenkollegen sollen ausführliche Stellungnahmen der Vorfälle angeben. Die Spanne im Disziplinarbereich reicht vom Verweis über eine Geldbuße, Kürzung der Dienstbezüge bis hin zur Zurückstufung oder Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Strafrechtlich könnte etwa Gemeinschädliche Sachbeschädigung in Betracht kommen – Straßenschilder zählen als Gegenstände mit öffentlichem Nutzen. Die Polizei wollte sich auch auf Nachfrage nicht zu Details äußern.

Von Peer Hellerling