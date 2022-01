Duderstadt

Die Duderstädter Ärztin Carola Javid-Kistel ist nach eigenen Angaben untergetaucht. Sie sei nicht mehr in Duderstadt und halte sich an einem „sicheren Ort“auf. Auf ihrem Kanal „Miteinander mutig sein“ auf dem Messenger-Dienst Telegram schilderte die inzwischen bundesweit bekannte Impfgegnerin, wie sie sich am Dienstag in ihrer Praxis „totgestellt“ und vor der Polizei versteckt habe, die bei Praxis und Privatwohnung geklingelt habe. Javid-Kistel vermutete, dass ihr eine Zwangsquarantäne drohe.

Hintergrund einer möglichen Quarantäne für die Ärztin, die sich in den vergangenen Monaten immer vehementer gegen Impfungen, Impfpflicht und Corona-Maßnahmen ausgesprochen hat und als prominente Rednerin auf Demonstrationen von Corona-Leugner und -Skeptikern sowie Querdenkern auftritt, ist eine zwei- bis dreiwöchige Reise durch den Balkan. Auch davon berichtet Javid-Kistel in Videos auf Telegram.

Die Reise hat Javid-Kistel nach eigener Darstellung unter anderem auch durch Montenegro, Albanien und Ungarn geführt. Diese drei Staaten gelten nach Angaben des Robert-Koch-Institutes als Hochrisikogebiete. Personen, die sich in den vergangenen zehn Tagen vor der Einreise nach Deutschland in einem Hochrisikogebiet aufgehalten haben, müssen bestimmte Regeln beachten.

Kaum Details von offiziellen Stellen

Die Polizei bestätigt einen Einsatz bei Javid-Kistel am Dienstag, nennt aber keine Einzelheiten. Auch Dominik Kimyon, Sprecher der für das Gesundheitsamt zuständigen Göttinger Stadtverwaltung, kann sich zum konkreten Fall nicht äußern. In Fällen wie dem von Javid-Kistel gelte aber allgemein, dass Reiserückkehrer aus einem Hochrisikogebiet sich für zehn Tage in häusliche Absonderung begeben müssen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Eine Freitestung sei frühestens am fünften Tag möglich, so Kimyon. Sollte die Stadt Göttingen Hinweise auf eine Missachtung bekommen, werde der Fall nachverfolgt und der Verstoß gegebenenfalls geahndet. Liege keine elektronische Meldung von der Einreise vor, sondern eine Ersatzmeldung, werde eine schriftliche Absonderungsanordnung erteilt.

Gegenüber dem Tageblatt bestätigt Javid-Kistel zumindest den Aufenthalt in Montenegro, gibt aber an, nur durchgereist zu sein. In einem weiteren Telegram-Video vom Mittwoch erklärt sie ebenfalls, die Hochrisikogebiete nur als Transitländer genutzt zu haben. Ein früheres Video zeigt Javid-Kistel mit ihren Mitstreitern Björn Banane und Arne Schmitt. Schmitt sendet darin „viele Grüße aus Montenegro“.

Javid-Kistel spricht vom „größten Genozid aller Zeiten“

Am 7. Januar sei sie, so Javid-Kistel, in einer Videobotschaft an die rund 16000 Abonnenten ihres Kanals, von Albanien nach Deutschland „ohne einen einzigen“ Corona-Test zurückgekehrt. Sie sei gesund, es gehe ihr gut, sie habe keine Symptome. Sie habe es nicht eingesehen, sich testen zu lassen und in Quarantäne zu gehen.

Am Sonnabend nach ihrer Einreise war Javid-Kistel dann als Rednerin der Corona-Demo in Magdeburg. In ihrer Rede auf dem Alten Markt bezeichnete sie die Corona-Schutz­impfungen als „den größten Genozid aller Zeiten“. Es sei „Völkermord und nichts anderes“.

Zurück in Duderstadt nahm Javid-Kistel am Montag am sogenannten Spaziergang gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen teil. Auch habe sie wieder als Ärztin praktiziert, erklärte sie.

Prüfung der Zulassung und Strafverfahren

Unterdessen ist die Prüfung durch den Niedersächsischen Zweckverband zur Approbationserteilung noch nicht abgeschlossen. Javid-Kistel droht ihren eigenen Angaben nach wegen ihrer Aktivitäten gegen Schutzimpfungen und sonstige Anti-Corona-Maßnahmen das Ruhen und gegebenenfalls auch der Entzug der Approbation. Zu dem noch laufenden Verfahren kann die Leiterin des Zweckverbandes, Meike Meyer-Wrobel, derzeit keine Angaben machen.

Die Duderstädter Ärztin war zuerst im Zusammenhang mit Demonstrationen von Corona-Leugnern in Hannover ins Visier der Strafverfolger geraten. Die Staatsanwaltschaft Göttingen wirft der Ärztin vor, zwischen April 2020 bis März 2021 16 jeweils gleich lautende Atteste zur Vorlage bei Polizei, Behörden oder Gesundheitsamt ausgestellt zu haben. Gegen die 55-Jährige ist inzwischen ein strafrechtliches Verfahren anhängig. Die Staatsanwaltschaft hat zwei Anklagen wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse gegen sie erhoben.

Von Michael Brakemeier/RND/GT