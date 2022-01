Rinteln

Anna M. (Name geändert) ist geimpft. Laut eigener Aussage gegen Hepatitis, Röteln, Masern und Tetanus. Aber den Corona-Impfstoff will sie sich nicht verabreichen lassen. Obwohl sie in dem DRK-Altenpflegeheim in Steinbergen arbeitet. Dort gilt – wie in ganz Deutschland – ab 15. März dieses Jahres eine Impfpflicht.

Die Pflegerin sagt, in ihrer Einrichtung sei sie nicht alleine, sechs Mitarbeiter seien ungeimpft. DRK-Geschäftsführer Thomas Hoffmann dagegen verweist darauf, dass alle gelernten Pflegefachkräfte und Pflege-Azubis bereits geimpft seien. Bei den Ungeimpften handelt es sich dann offenbar um Mitarbeiter ohne Fachausbildung, so wie Anna M.

Keine Statistik, aber persönliches Interesse

Die Pflegerin nennt vor allem persönliche Erlebnisse, die sie dazu gebracht haben, die Impfung zu verweigern. Sie habe „keine Statistik aufgestellt“, sondern schon vor Corona persönliches Interesse am Thema gehabt. Beispielsweise ihr Mann: „vorher war er vollkommen gesund. Seit er geimpft ist, leidet er an Bluthochdruck und Herzrasen.“

Ihre Tochter arbeitet in der Dialyse, dort hieß es: ‚impfen, oder du bist raus‘. „Sie hat sich geimpft und im Frühjahr ihr Baby verloren“, erzählt sie, „Ich weiß, dass es an der Impfung lag“, findet Anna M.

Eine Analyse bei 100.000 Schwangeren in den USA ergab keine gesteigerte Rate für Fehlgeburten bei Impfungen mit einem mRNA-Vakzin.

Auch dass ihre Tochter seitdem nicht erneut schwanger geworden sei, führt die Pflegerin auf die Impfung zurück. Das Robert-Koch-Institut schreibt dazu: „Die Sorge um eine mögliche Unfruchtbarkeit nach einer COVID-19-Impfung ist unbegründet“, und beruft sich dabei auf drei Studien aus den USA und Israel.

Einen Tot-Impfstoff gegen Corona würde die Pflegerin nehmen

„Wir sind keine Verschwörer, Corona gibt es“, betont Anna M., aber sie habe Angst vor der mRNA-Impfung und möchte „warten, bis der Tot-Impfstoff da ist“.

DRK-Geschäftsführer Hoffmann bestätigt, dass in dem Steinberger Heim etwa 10 Prozent der Mitarbeiter noch nicht geimpft sind. „Wobei über die Hälfte dieser nicht geimpften Mitarbeiter auf den Totimpfstoff wartet.“ Das DRK rechne damit, dass dieser Impfstoff Ende Januar zur Impfung zur Verfügung stünde.

„Wir warten darauf, dass Heimleitung oder Pflegeleitung was sagen“, sagt M. Sie vermisse Gespräche. Nur geimpfte Kollegen hätten Andeutungen gemacht „für euch sieht es ja eng aus“, Gerüchte machten die Runde, aber konkret einen Brief oder Ähnliches habe es nicht gegeben. „Wir machen uns ja auch Gedanken darüber“, sagt sie.

DRK sagt: Impfpflicht muss umgesetzt werden

Hoffmann dazu: „Unabhängig wie die Heimleitung oder die Geschäftsführung des DRK Kreisverbandes Schaumburg zur Impfpflicht in den Gesundheitsberufen stehen, ist diese von uns umzusetzen“. Sobald die konkreten Konsequenzen geklärt seien, werde man mit den Mitarbeitern ausführliche Gespräche führen.

Er sagt: „Da die Mitarbeiter in den Pflegeheimen Anfang 2021 mit als erstes ein Impfangebot erhalten haben, sind etliche Mitarbeiter hiermit sehr vorsichtig umgegangen und haben erst einmal auf eine Impfung verzichtet. Das trifft auch auf unser Psychiatrisches Pflegeheim in Steinbergen zu, wobei wir im Dezember 2020 auf zwei der Wohnbereiche einen Covid-19 Ausbruch hatten, bei dem sich auch viele Mitarbeiter infiziert hatten, sodass diese gar nicht geimpft werden konnten. Die Impfquote bei den Pflegekräften in unserem Pflegeheim in Steinbergen hat sich aber im Laufe des Jahres ständig erhöht.“ Nur noch 10 Prozent seien ungeimpft, die Fachkräfte allesamt geimpft.

Anna M. berichtet von schweren Nebenwirkungen, DRK bestreitet das

Anna M. nennt auch Beobachtungen in ihrem Pflegeheim, die sie von der Impfung abbringen. Krampfanfälle beispielsweise würden sich verschlimmern, die Abstände zwischen den Anfällen bei betroffenen Patienten würden kürzer. Ein Bewohner habe zwei Tage nach der SARS-CoV2-Impfung hohes Fieber gehabt, das tagelang anhielt, und bei dem kein fiebersenkendes Medikament gewirkt habe. Er sei in eine Klinik gebracht worden.

Der DRK-Geschäftsführer stellt diese Beobachtungen infrage: „Bei den Boosterimpfungen konnten wir in unserem Pflegeheim nur normale und keine schweren Impfreaktionen verzeichnen. Ob Nicht-Fachkräfte, die zu den Impfskeptikern zählen, diese Impfreaktionen richtig beurteilen können, wage ich zu bezweifeln.“

Schlaflose Nächte hat Anna M. das Ganze bereitet. „Man geht ins Bett und denkt drüber nach und steht auf und denkt drüber nach“. Wenngleich Gespräche guttäten, sie müsse sich oft Vorwürfe anhören. „Ihr habt eine Verantwortung den Bewohnern gegenüber“. Aber sie mache den Job von Herzen. „Ich lasse mich gerne jeden Tag testen, dann bin ich negativ und nicht daran schuld, wenn es einen Corona-Ausbruch gibt“. Immerhin müsse sie dazu jeweils 15 Minuten Freizeit opfern, tagein, tagaus.

Pflegerin ist für eine grundsätzliche Testpflicht für alle

Im Übrigen fände sie es sinnvoller, auch Geimpfte müssten sich jeden Tag testen, „alle müssten das tun“, ist sie überzeugt.

Was tut sie, wenn als Konsequenz die Kündigung droht? „Wenn wir unser Haus nicht mehr behalten könnten, Existenznot, aus dem Grund würde ich es machen, um noch ein Leben zu haben“. Sie wäre bereit, sich mit Totimpfstoffen behandeln, zu lassen, „wenn ich weiß, was da drin ist“, sagt M.. Wenn das nicht ginge? „Würde ich die Kündigung in Kauf nehmen“, versichert sie.

