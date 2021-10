Die Harzer Wandernadel ist ein Projekt, das sich durch den Verkauf von Wanderpässen und Wanderabzeichen trägt. Stempel in grün lackierten Holzkästen, die an besonders schönen und markanten Stellen entlang der Wege zu finden sind, dienen dabei einem Belohnungssystem. Wandernde können je nach Zahl ihrer vorgewiesenen Stempel Auszeichnungen erlangen. Sind acht Stempel im Pass, erwirbt man die Wandernadel in Bronze, ab 16 Stempeln in Silber, ab 24 in Gold. Ab 50 Stempeln wird man Wanderkönig oder Wanderkönigin. Kinder dürfen sich nach zwölf Stempeln das Abzeichen Wanderprinz oder Wanderprinzessin an Rucksack oder Jacke heften. Alle können sich beliebig viel Zeit nehmen, ihre Stempel verjähren nicht.

Die Aktion entstand vor fünfzehn Jahren als Beschäftigungsangebot für Arbeitslose in Wernigerode. Bereits zum Auftakt 2006 wurden rund 5000 Wanderpässe ausgegeben. Die Wandernadel beschränkte sich anfangs auf die Landkreise Wernigerode, Goslar und Osterode, wurde aber schon wenig später auf den gesamten Harz ausgeweitet. Seitdem gibt es 222 Stellen in den drei Harz-Bundesländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, an denen Wandernde Stempel für die Auszeichnung Wanderkaiser (nach allen 222) sammeln. Hinzu kommen Sonderhefte und -stempel etwa zum Hexenstieg, zum Bergbau oder zum Nationalpark.

Nachdem zunächst ein Verein das Netz unterhielt, wurde Anfang 2021 die Harzer Wandernadel GmbH mit Sitz in Blankenburg gegründet. Sie beschäftigt acht Mitarbeiter, die sich nicht zuletzt um die Pflege der häufig von Vandalismus betroffenen Stempel und um eine wachsende Facebook-Community kümmern. Stempelhefte zum Preis von 3 Euro sowie entsprechende Wanderführer und -karten sind im Harz bei Touristeninfostellen, vielen Hotels und Kiosken erhältlich oder können online bei der Harzer Wandernadel bestellt werden. Letztere vergibt auch die Abzeichen.