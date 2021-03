Osnabrück

„Achtung, Eindringling!“ Solch eine Meldung auf dem Smartphone könnte in Zukunft auch Menschen vor einem Einbruch warnen, die kein ausgeklügeltes Sicherheitssystem zu Hause installiert haben. Die Alarmanlage soll durch ein Gerät ersetzt werden, das sich in fast allen Haushalten befindet: den WLAN-Router.

Die Polizeidirektion Osnabrück hat gemeinsam mit der Universität Bonn und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ein Forschungsprojekt gestartet, das den Einsatz von WLAN-Routern zur Aufklärung und Prävention von Einbrüchen untersucht. Das Projekt mit dem Namen „Wachmann“ soll zwei Jahre dauern und wird mit etwa 1,1 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. „Wachmann“ ist die Abkürzung für den nicht ganz so handlichen Projekttitel „WLAN-basierte Aufzeichnung von Charakteristiken tatortnaher mobiler Endgeräte zur Alarmierung und Nachverfolgung von Eigentumskriminalität“.

Die Idee basiert darauf, dass Mobiltelefone ständig ihre Position und Identität aussenden. Router können das erfassen. Ein Router könnte so also auch erkennen, wenn ein unbekanntes Gerät sich in einem vorher festgelegten Radius bewegt. Das „Wachmann“-System soll anhand der Telefone der Bewohnerinnen und Bewohner feststellen, ob jemand zu Hause ist. Dann soll natürlich kein Alarm ausgelöst werden, sonst würde das bei jedem Besuch passieren. Wenn aber niemand da ist, würde ein Eindringling einen Alarm auslösen und diesen entweder an Bewohnerinnen und Bewohner oder direkt an die Polizei senden.

Was, wenn der Nachbar zum Blumengießen kommt?

Im Forschungsprojekt soll untersucht werden, inwieweit diese Idee in der Realität praktikabel und datenschutzkonform umsetzbar ist. „Wir sind dabei der praktische Partner“, sagt Marco Ellermann, Pressesprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Man stehe im engen Austausch mit den Forschenden der Uni Bonn und des KIT und bringe Erfahrungen aus der alltäglichen Ermittlungsarbeit ein. „Unser Ziel ist es, die Aufklärungsquote von Einbrüchen weiter zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu verbessern“, sagt der Polizeisprecher.

„Wie stellen wird den Router so ein, dass wir nicht ständig Fehlalarme produzieren?“: Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Quelle: Polizei Osnabrück

Die Grundidee steht, laut Ellermann gibt es aber auch noch einige Herausforderungen. Neben der technischen Umrüstung der Router vor allem die: „Wie stellen wir den Router so ein, dass wir nicht ständig Fehlalarme produzieren? Etwa wenn der Nachbar zum Blumengießen kommt oder der Postbote nah an der Tür steht“, sagt Ellermann. Eine Idee sei, Smartphones von Befugten wie dem blumengießenden Nachbarn im System zu autorisieren und so einen Fehlalarm zu verhindern. Zudem könnte ein verdächtiges Gerät immer erst dem Bewohner oder der Bewohnerin gemeldet werden, die bei unverdächtigen Gästen Entwarnung geben könnten. „Wie genau wir mit diesen Problemstellungen umgehen, soll im Forschungsprojekt geklärt werden“, sagt Ellermann.

Gezielte Fahndung über WLAN-Hotspots

Das Projekt will aber nicht nur an der Alarmanlagenfunktion forschen, sondern die Router auch zur Identifizierung und Verfolgung von Einbrechern einsetzen. Denn die sogenannte MAC-Adressen, die Mobiltelefone aussenden, sind im WLAN-Chip eines Geräts gespeichert und ändern sich nicht. Mit der auf einem Router gespeicherten MAC-Adresse könnte man also nachweisen, dass ein Verdächtiger – oder zumindest sein Telefon – in einer Wohnung war.

Lesen Sie auch: Zahl der Einbrüche in Niedersachsen wegen Corona stark gesunken

Aber auch zur Fahndung könnte ein solches System eingesetzt werden. In der Projektbeschreibung der Uni Bonn heißt es: „Ferner ist es möglich, solch ein festgestelltes Gerät an anderen Orten wiederzufinden, die von einem anderen WLAN-Netz abgedeckt werden (WLAN-Hotspots im öffentlichen Raum).“ Um international agierende Banden zu bekämpfen, könnte etwa an Grenzübergängen nach MAC-Adressen gefahndet werden oder könnten über Abfragen verschiedener Hotspots Fluchtwege nachvollzogen werden.

Datenschutzrechtlich problematisch

Würde das Projekt „Wachmann“ Realität werden, könnte also ein engmaschiges Überwachungsnetzwerk entstehen. Nicht nur technisch, sondern auch rechtlich sind dafür aber noch einige Hürden zu nehmen. Für eine datenschutzkonforme Umsetzung ist das Team von Franziska Boehm zuständig. Sie ist Professorin für Rechtswissenschaft am KIT.

„Nicht alles, was sich die Polizei wünscht, geht auch in der Realität – zum Glück“, sagt Rechtswissenschaftlerin Franziska Boehm. Quelle: FIZ Karlsruhe

Sie und ihr Team seien sozusagen die „Mahner“ im Projekt, sagt Boehm. Sie würden bei jeder technischen Idee beurteilen, ob und wie sie rechtlich umsetzbar sei. „Nicht alles, was sich die Polizei wünscht, geht auch in der Realität – zum Glück“, sagt Boehm. Datenschutzrechtlich sei es problematisch, auf Routerdaten zuzugreifen. „Das ist ein Grundrechtseingriff, weil die gespeicherten Handydaten einen Einblick in die Privatsphäre bieten, die besonders geschützt ist“, sagt die Rechtswissenschaftlerin.

Eine Möglichkeit sei, dass die Besitzer der Router individuell einwilligen, dass ihre Daten ausgelesen werden dürfen. „Oder es müsste vom Gesetzgeber eine neue Rechtsgrundlage geschaffen werden, die es bisher nicht gibt“, sagt Boehm. Deshalb werde im Projekt auch nicht mit echten Daten gearbeitet, sondern mit Testdaten. Bisher dürfe die Polizei nur bei besonders schweren Straftaten und mit richterlichem Beschluss auf Handydaten zugreifen. Weil die rechtliche Machbarkeit noch unklar sei, sei im Projekt nach einem Jahr ein Abbruchmeilenstein eingebaut, sagt Boehm. „Wenn wir dann mit dem Projektträger übereinkommen, dass das Projekt datenschutzrechtlich nicht umsetzbar ist, wird es abgebrochen.“

Von Yannick von Eisenhart Rothe