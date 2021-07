Durchsuchung beim CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Ehbrecht: Am Mittwoch sind Ermittler zu den Privat- und Büroräumen in Obernfeld und Heiligenstadt in Südniedersachsen ausgerückt. Während die Staatsanwaltschaft Mühlhausen schweigt, gibt Ehbrechts Rechtsanwalt gelassen Auskunft.