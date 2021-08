Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat am Freitag einen Autofahrer verfolgt, der mit einem gestohlenen Auto aus Niedersachsen unterwegs war. Der Wagen konnte zunächst in Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) festgestellt werden – später in Pasewalk. Bei der Verfolgungsjagd kam es auch zum Unfall.