Die Corona-Regeln variieren von Bundesland zu Bundesland – und oftmals gibt es auch Besonderheiten in Kreisen und Kommunen. Besonders verwirrend für viele Bürger: Was gilt eigentlich fürs Einkaufen und Shoppen? Hier haben wir eine Übersicht, welche Regeln in Niedersachsen und seinen norddeutschen Nachbarländern gelten.