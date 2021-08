Vom Soldat zum verurteilten Drogendealer: Nach Rückkehr aus Afghanistan wählte David M. den falschen Weg

Hannover

David M. (32) hat als Zeitsoldat sein Leben in Afghanistan aufs Spiel gesetzt. Als er wieder in Deutschland war, kam er mit seinen Erlebnissen nicht mehr zurecht. Am Montag wurde er wegen Drogenhandels zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Unser Netzwerkpartner „Neue Presse“ sprach mit ihm über seinen Kriegseinsatz und die darauf folgenden Probleme.

In Ihrem Bericht heißt es „Wir müssen stark sein, wir brauchen keine therapeutische Hilfe“. Gab es von der Bundeswehr das Angebot, die Erlebnisse in Afghanistan aufzuarbeiten?

Es gab ein Angebot zur Kur und für Anwendungen. Das hatte nicht wirklich etwas mit Therapie zu tun.

Wie war es für Sie, als sie aus Afghanistan in das friedliche Deutschland zurückkamen?

Es fühlte sich fremd und unwohl im eigenen Land. Niemand verstand, was ich getan und erlebt hatte, es gab sogar Anfeindungen. Menschenmengen verursachten Angstzustände.

„Alle Kameraden hatten massive Probleme“

Wie sind Ihre Kameraden mit den Kriegserlebnissen umgegangen?

Alle meine Kameraden hatten massive Probleme. Viele, auch ich, wollten den Bundeswehreinsatz verlängern, weil sie mit ihrem Zuhause nicht mehr klar kamen. Ein Kamerad hatte im Garten eine Stellung gebaut und dort zwei Wochen verbracht. Ich selbst habe mehrfach meine Wohnung auf Sprengstoff durchsucht.

Haftstrafen und Entzug für Drogenhändler Für David M. (32) und Thomas N. (47) dürfte das Urteil im Landgericht Hannover der letzte Ausweg bedeuten. Wegen Drogenhandels in elf Fällen wurde M. zu vier Jahren und sein Komplize zu fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt. Sie hatten von April bis Juni 2020 kiloweise mit Marihuana, Hasch und Kokain gehandelt. Da beide Männer drogensüchtig seien, müssen sie in den Maßregelvollzug. Ist die Therapie erfolgreich, sind sie nach der Hälfte der verbüßten Strafe wieder frei. Das Urteil beruht auf einer Verständigung. Nach den „glaubhaften Geständnissen“, so Richter Patrick Gerberding, sei das Gericht am unteren Strafrahmen geblieben.

Sie sagen, dass Sie mit dem Drogenkonsum angefangen haben, um die schrecklichen Bilder aus dem Kopf zu bekommen. Hat das zumindest teilweise funktioniert?

Zeitweise schon. Ausreichend Drogen und Alkohol sorgten für Verdrängung. Als ich wieder nüchtern war, verflog die Wirkung und alle Kriegserlebnisse waren wieder da.

Wie ist Ihre Familie mit Ihnen und Ihren Erlebnissen umgegangen?

Niemand versteht das. Man kann es der Familie nicht erklären. Das führt dazu, dass man vereinsamt, über viele Dinge nicht sprechen kann. Wenn mein Sohn mit Spielzeugwaffen spielte, habe ich sie ihm weggenommen, weil ich eine Panikattacke bekommen habe. Das hat er nicht verstanden, meine Frau auch nicht. Viele meiner Kameraden haben sich getrennt. Es gab zu viel, was zwischen ihnen und ihren Partnerinnen stand.

Gerade bricht in Afghanistan alles zusammen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie sehen, dass die Taliban im Handstreich das Land übernehmen und Zigtausende auf der Flucht sind?

Wenn ich Nachrichten sehe, laufen mir die Tränen übers Gesicht. Ich kann es nicht ertragen. Wenn ich mich fange und darüber wieder nachdenken kann, ist es merkwürdig, dass es so schnell gegangen ist. Das gibt Anlass, darüber nachzudenken.

„Am meisten erschreckt mich der Tod“

Betrachten Sie ihren Kriegseinsatz trotz aller persönlichen und politischen Ereignisse als sinnvoll?

Der Kriegseinsatz war sinnvoll. Ich wollte die Menschen in Afghanistan schützen. Das, was jetzt passiert ist, ist nach meiner Meinung nicht sinnvoll. Man hätte die Truppen nicht abziehen dürfen.

Sie wussten, dass Sie in Afghanistan in Gefechte geraten können. Was hat Sie bei dem Einsatz am meisten erschreckt oder belastet?

Am meisten erschreckt hat mich der Tod. Sei es das Selbstmordattentat oder die Gewissheit, dass ich eigentlich hätte sterben sollen wegen eines Panzers. Auch die Lebensbedingungen der afghanischen Bevölkerung war erschreckend.

Sie gehen jetzt erst mal in Therapie. Wie stellen Sie sich Ihr weiteres Leben vor?

Ich möchte Therapie machen. Anschließend für meine Familie da sein und einen guten Job finden.

Was haben Sie in der Zeit nah der Rückkehr aus Afghanistan 2010 bis 2016, als Ihr posttraumatisches Belastungssyndrom ausbrach, getan?

Ich habe gearbeitet und versucht, mein Leben zu leben. Aber das wurde immer schwieriger. Ich hatte chronische Rückenschmerzen, Tinnitus und andere Leiden. Ich wollte nicht darüber reden, da ich nie wusste, wie andere darauf reagieren. Immer noch fühlte ich mich fremd im eigenen Land. Ich konnte nie auf Konzerte gehen oder anderen Veranstaltungen gehen, da ich Panikattacken bekommen habe. Ich wusste zunächst nicht, dass das Panikattacken waren. Ich hatte keine Ahnung, was mit mir los war. Das wurde schleichend schlimmer. Ich kapselte mich immer mehr ab, meine Familie verstand mich und mein Handeln nicht mehr, ich konnte es auch nicht erklären. Jetzt weiß ich, dass das alles mit den Erlebnissen in Afghanistan zu tun hatte.

Was sagen Sie zu Ihrer heutigen Verurteilung?

Ich habe einen großen Fehler begangen. Das tut mir unglaublich leid.

Von Thomas Nagel/NP/RND