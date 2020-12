Hannover

Ein Gymnasiallehrer aus Celle steht wegen seiner Beteiligung an einer AfD-Plakat-Kampagne gegen die Maskenpflicht in der Kritik. Der Historiker Thorsten Althaus, ein AfD-Mitglied, ist auf einem Porträtbild mit seinem Namen und einer heruntergezogene Maske zu sehen, der Text lautet: „Ich zeige Gesicht! Die Corona-Diktatur muss beendet werden!“ Das Verhalten hat in Celle und über Celle hinaus inzwischen heftige Proteste ausgelöst. Auch von Schülern. Doch die Niedersächsische Landesschulbehörde sieht derzeit keinen Anlass, dagegen vorzugehen. Leser diskutieren.

Aufregung in Celle : Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht vom 19. November.

Leser Prof. Detlef Horster aus Hannover : „Das ist keine Meinung“

In beiden Artikeln ist von der „Meinung“ der Schutzmaßnahmengegner angesichts der Corona-Pandemie die Rede. Aber ist das wirklich eine „Meinung“? Hannah Arendt hat Meinung definiert: „Eine Meinung bilde ich mir, indem ich eine bestimmte Sache von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachte, indem ich mir die Standpunkte der Abwesenden vergegenwärtige und sie so mit repräsentiere.“ Die Standpunkte der abwesenden Kranken und Risikogruppen werden von diesen Gegnern keineswegs betrachtet und mit repräsentiert. Darum kann man nicht von „Meinung“, sondern muss von Stimmungsmache oder Verschwörungsmythos sprechen.

Anzeige

Prof. Detlef Horster, Hannover

Leser Prof. Manfred Bönsch , Hannover : „Privat wie dienstlich kriminell“

Ist das alles so harmlos? Etwas erstaunlich sind die Verharmlosungen und Beschwichtigungen von Landesschulbehörde und Schulleiterin schon. Deckt das Grundrecht auf Meinungsfreiheit wirklich alles, was gesagt wurde? Auf dem Schulhof sieht man unsere Jugend – offensichtlich Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft und Hautfarbe – und es kann nicht sein, dass man sie einfach so der Hölle der multikulturellen Gesellschaft überlässt. Unsere multikulturelle Gesellschaft ist also die Hölle!! Was für eine menschenverachtende und grundgesetzwidrige Aussage (GG, § 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar): Menschen verschiedener Herkunft und Hautfarbe schaffen eine Hölle. Was für ein Ethos steht hinter solch einer Aussage, jedenfalls nicht das Grundgesetz und der Bildungsauftrag des niedersächsischen Schulgesetze. Schwer zu ertragen ist die schizophrene Unterscheidung von Privatperson und Amtsträger (Lehrer): Die Privatperson kann dummes Zeug äußern, der Lehrer aber nicht. Menschenverachtende Aussagen sind privat wie dienstlich kriminell.

Und wenn es stimmt, dass der Mund-Nasen-Schutz in Unterrichtsstunden abgenommen wurde mit der Begründung, ob er ihn trage oder nicht, wäre seine Angelegenheit, dann kommen eine gehörige Portion Verantwortungslosigkeit und massive Regelverletzung hinzu. Das ist eine Art von schwarzer Pädagogik, die an Schulen nichts zu suchen hat. Gottseidank sind die Schülerinnen und Schüler da sehr viel weiter!

Prof. Dr. Manfred Bönsch, Hannover

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Leser Werner Behnsen , Hannover : „Eklatanter Missbrauch“

Der Lehrer missbraucht auf eklatante Art und Weise die Grundrechte und die Meinungsfreiheit.

Werner Behnsen, Hannover

Leser Leonhard Glenski aus Uetze : „Völkischer geht es kaum noch“

Ein für den Bundestag kandidierender Oberstudienrat und Historiker, der an zwei Celler Gymnasien unterrichtet, „sorgt“ sich um seine Schüler: „Man könne diese Jugend nicht einfach so verantwortungslos der Hölle der multikulturellen Gesellschaft überlassen.“ Solche Sätze sind eine Bewerbung, um selbst unter dem bzw. im Gefieder des rechten Flügels der AfD unter Höcke Platz zu nehmen. Völkischer geht es kaum noch. Der Historiker scheint wohl vergessen zu haben, dass in der Region, in der er seiner beruflichen Tätigkeit nachgeht, tatsächlich die Hölle auf Erden in Bergen-Belsen war. Ebenso an unzähligen Orten in ganz Europa, geschaffen von unseren deutschen Vorfahren in der Nazi-Zeit. Offensichtlich ist das der Schülerschaft bewusst, die mit dem Satz auf dem Schulhof „Multikulti ist himmlisch“ genau den passenden Gegenpol setzte. Des Weiteren ist anzumerken, dass der Landesschulbehörde auch erlaubt ist, Lehrer dienstlich zu besuchen, dienstlich zu beraten und über Hygienevorschriften in der Coronazeit zu belehren.

Leonhard Glenski, Uetze

Leser Wolfgang Wünsch aus Hannover : „Verfassungsfeinde rausschmeißen!“

Ein Lehrer übt sich nicht in Zurückhaltung und fabuliert von „Corona Diktatur“. Sollte er als Beamter nicht Zurückhaltung üben? Aber Zurückhaltung ist ganz offensichtlich und wie die letzten Tage eindrucksvoll gezeigt haben, Zurückhaltung ist die Sache nicht der sogenannten AfD. Die Zuständigen der Schulverwaltung haben die Gefahr, die von den AfD Wölfen im Schafspelz und ihren tumben Sympathisanten ausgeht leider immer noch nicht erkannt! Der Lehrer habe ja nicht „amtlich“ gehandelt heißt es da. Ja, wann wachen die Verantwortlichen denn endlich mal auf? Reicht es immer noch nicht was diese Querulanten und Antidemokraten anrichten? Diese Typen vera... den Staat und seine Institutionen am laufenden Band! Die Vertreter von Staat und Verwaltung hingegen verharmlosen nach wie vor die unerträgliche Aussagen und Handlungen der braunen Protagonisten. Der Staat sollte endlich Tacheles reden und hart reagieren! Man kann Verfassungsfeinde auch rausschmeißen, wenn man sie denn endlich als solche erkennt!

Wolfgang Wünsch, Hannover

Von HAZ