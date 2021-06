Göttingen

Die Delta-Variante des Corona-Virus breitet sich aus. Sie muss jetzt zurückgehalten werden, sagt Helmut Eiffert, niedergelassener Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Er spricht sich für Impfungen von Kindern und Jugendlichen sowie für strengere Quarantäneregeln aus. Der langjährige Universitätsprofessor arbeitet heute im Labor „wagnerstibbe“ Amedes Göttingen.

Haben Sie als Infektiologe die Delta-Variante bereits zu Gesicht bekommen?

Ja, das habe ich. Allerdings noch nicht in Proben aus dem Bereich Göttingen. Bislang kamen die Abstriche, in denen wir die Delta-Variante des Virus nachgewiesen haben, aus anderen Regionen. Hildesheim, Holzminden und Thüringen waren aber bereits darunter.

Ist das nicht ungewöhnlich?

Deutschlandweit ist diese zuvor indische Variante genannte Mutante bereits in knapp der Hälfte aller positiven Corona-Proben gefunden worden. In der ersten Juniwoche waren es noch 15 Prozent. Das zeigt, dass sich die Delta-Variante rasch ausbreitet. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis sie auch in Göttingen angekommen ist.

Ist die Delta-Variante denn gefährlicher als die britische Alpha-Variante?

Sie verhält sich anders. Der Clou dieser Mutante ist ihr verändertes Spike-Protein. Diese für das Virus substantielle Struktur passt nun besser an den Rezeptor und kann dadurch auch besser in die Zellen eindringen. Es kann also deutlich schneller viele Zellen in seinem Wirt infizieren.

Also ist diese Variante ansteckender?

Ja, Tests haben gezeigt, dass Menschen, die sich mit der Delta-Varianten angesteckt haben, eine höhere Viruslast aufweisen. Das Virus kann Zellen rasch okkupieren, das Immunsystem wird noch mehr belastet als bei den vorhergehenden Varianten. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist deutlich erhöht. Die Mutante ist also ziemlich aggressiv.

Sind denn die Krankheitsverläufe schwerwiegender?

Darüber haben wir noch zu wenige Daten. Bislang sind es wohl vor allem ungeimpfte Menschen und solche, die nur eine Impfung bekommen hatten, die an der Delta-Variante erkranken. Diejenigen, die doppelt geimpft sind und dennoch erkrankten, zeigten meist leichte Verläufe.

Eine doppelte Impfung schützt aber auch nicht immer ausreichend gegen Covid-19. Gab es auch im Landkreis Göttingen Corona-Todesfälle, obwohl die Menschen doppelt geimpft waren?

Eine Impfung schützt extrem gut, aber eben nicht zu 100 Prozent. Gerade bei sehr kranken und betagten Menschen kann es vorkommen, dass sie sterben. Zumal jeder Mensch ein ganz eigenes Immunsystem hat und unterschiedlich auf die Impfungen anspricht.

Lesen Sie auch: Delta-Variante in Niedersachsen weniger verbreitet

Wie können wir uns also davor schützen, dass sich die Delta-Variante ausbreitet und wir in eine vierte Welle geraten?

Die Infektionszahlen sind in Deutschland nach der dritten Welle bemerkenswert rasant gesunken. Dafür sind zum einen die Impfungen verantwortlich, aber auch der saisonale Effekt. Es ist noch immer so, dass sich im Freien eigentlich kaum jemand ansteckt. Derzeit haben wir nur sehr wenige Corona-Fälle. Im Frühling, auf dem Höhepunkt der dritten Welle, waren etwa 14 Prozent der bei uns im Labor untersuchten Proben positiv. Jetzt sind es unter ein Prozent. Die Zahlen gehen weiter runter, aber Delta beunruhigt schon. Es muss unbedingt jetzt zurückgehalten werden.

Aber wie?

Es ist wichtig, dass wir möglichst viele Menschen impfen. Je mehr geimpft sind, desto weniger kann sich das Virus verbreiten. Auch Jugendliche ab einem Alter von zwölf Jahren sollten systematisch geimpft werden, bislang wird das nur bei bestimmten Indikationen empfohlen. Die Ständige Impfkommission hat diese Empfehlung allerdings noch für die Alpha-Variante ausgesprochen, sie sollte überdacht werden. Für Kinder unter zwölf Jahren laufen derzeit Studien in den USA. Luftfilter und Masken können ebenfalls helfen. Das Virus wird im Herbst die Schulen heimsuchen – wenn wir die Delta-Variante nicht eindämmen.

Derzeit wird Delta überwiegend von Urlaubern eingeschleppt. Eine Verbreitung könnte man doch schnell und einfach mit Quarantäne verhindern, oder?

In der Tat. Jeder, der jetzt aus einem Varianten- oder Risikogebiet nach Deutschland einreist, sollte zwei Wochen in Quarantäne geschickt werden.

Alpha, Beta, Delta. Was kommt als Nächstes?

Derzeit beunruhigt die Variante Kappa die Fachwelt. Sie kommt ebenfalls aus Indien und die Weltgesundheitsorganisation sagt, sie sei von Interesse. Das Coronavirus zeigt, dass es viel variabler als ein Influenza-Virus ist. Es wird uns weiter begleiten. Aber wenn wir nahezu alle geimpft sind – und zwar weltweit – ist die Wahrscheinlichkeit für eine gefürchtete Escape-Variante, die nicht mehr auf Impfstoff reagiert, eher gering.

Von Britta Bielefeld/RND