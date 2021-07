Göttingen

Das Gericht sprach eine einstweilige Anordnung dazu aus. Der Landkreis muss nun für das dreijährige Kind aus der Gemeinde Staufenberg (Landkreis Göttingen) umgehend einen Platz in einer Kindertageseinrichtung nachweisen, auf dem es während der Woche mindestens sechs Stunden lang betreut werden kann. Die entsprechende niedersächsische Regelung sieht dagegen nur eine Mindestbetreuung von vier Stunden vor. Nach Ansicht des Gerichts reicht eine halbtägige Betreuung jedoch nicht aus, um den bundesrechtlich geregelten Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung zu erfüllen.

Tageseinrichtungen sollten den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können, argumentiert das Gericht. Dieser Funktion werde ein Halbtagsplatz nicht gerecht. Um der Vorgabe im Sozialgesetzbuch gerecht zu werden, müsse die Betreuung bei mindestens sechs Stunden liegen, also einem Dreiviertelplatz entsprechen (Aktenzeichen 2 B 122/21).

Gericht: Halbtagsplätze entsprechen nicht Anforderungen des Arbeitsmarktes

Mit diesem Beschluss hat das Gericht neue Pflöcke eingeschlagen: Soweit ersichtlich, sei dies die bundesweit erste Entscheidung, in der ein solcher Mindestbetreuungsumfang festgestellt werde, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung. Das Gericht verweist darauf, dass Kita-Regelöffnungszeiten von 8 bis 12 Uhr nicht mit den Anforderungen korrespondieren, die der Arbeitsmarkt an seine Beschäftigten stellt. Eine beanspruchbare Mindestbetreuungszeit von sechs Stunden an fünf Tagen pro Woche sei nicht lediglich familienpolitisch wünschenswert, sondern „unmittelbare Schlussfolgerung aus der Zielvorgabe“ im Sozialgesetzbuch, die eine gesetzgeberische Berücksichtigung der heutigen Lebensrealitäten erfordere. Nach der seit August 2013 geltenden Regelung im Sozialgesetzbuch hat ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung.

In dem betreffenden Fall hatten die Eltern ihr drei Jahre altes Kind im Dezember 2020 über die dafür vorgesehene Internetplattform für einen Kindergartenplatz ab dem 1. Juli 2021 in der Gemeinde Staufenberg angemeldet. Weil es deutlich mehr Anmeldungen als Plätze gab, kamen sie in keinem der drei Kindergärten in der Gemeinde zum Zuge. Nachdem auch alle weiteren Bemühungen erfolglos blieben, suchten sie beim Gericht um vorläufigen Rechtsschutz nach, um zu erwirken, dass der Landkreis ihnen einen Ganztagsplatz verschafft.

Mehr als 30 Minuten Wegezeit nicht zumutbar

Der Landkreis bot ihnen daraufhin zwei Kindergartenplätze in anderen Gemeinden an. Nach Ansicht des Gerichts erfüllen diese aber nicht den Anspruch auf einen bedarfsgerechten Ganztagsplatz, weil beide Einrichtungen unzumutbar weit vom Wohnsitz der Familie entfernt seien. In einem Fall betrage die Fahrzeit mit dem privaten Pkw mindestens 35 Minuten, der Weg zur anderen Kindertagesstätte sei mindestens vergleichbar lang. Eine längere Zeitstrecke als 30 Minuten sei aber grundsätzlich nicht zumutbar.

Der Landkreis Göttingen hatte mit den Kommunen zum 1. Januar 2018 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, wonach die Gemeinden den Rechtsanspruch auf Förderung sicherzustellen haben. Nach Ansicht des Gerichts ist jedoch dennoch der Landkreis verpflichtet, einen bedarfsgerechten Kindergartenplatz nachzuweisen, weil dieser Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist. Die Vereinbarung betreffe lediglich das Innenverhältnis zwischen dem Landkreis und den Gemeinden, ändere aber nichts an der Leistungsverpflichtung des Landkreises im Außenverhältnis zu den Kindern. Im Übrigen seien die Kita-Plätze in der Gemeinde Staufenberg schon seit mehreren Jahren nicht ausreichend.

Landkreis kann noch Beschwerde einlegen

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der Landkreis kann gegen den Beschluss Beschwerde beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einlegen. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Rechtsstreits verpflichtete das Gericht außerdem die Eltern dazu, auch Klage zu erheben, um eine Klärung im Hauptsacheverfahren zu ermöglichen.

Von Heidi Niemann