Urlaub in Schleswig-Holstein wieder möglich: Das hat eine der beliebtesten Reiseregionen zu bieten

Eutin

Dieser Zeit überhaupt in den Urlaub zu fahren ist eine tolle Abwechslung an und für sich. Ab Montag, 17. Mai, sind touristische Übernachtungen in ganz Schleswig-Holstein möglich. Die meisten Menschen buchen sich dafür typischerweise in ein gewöhnliches Hotel oder eine Ferienwohnung ein, allerdings gibt es an der Ostsee noch sehr viel mehr Möglichkeiten. Gerade Ostholstein bietet vom simplen Camping bis zum Übernachten wie auf Hawaii eine ganze Palette an Alternativen. Warum dieses Jahr also nicht nur den Urlaub genießen, sondern die Reise zum Erlebnis machen?

Camping und Glamping an der Ostsee

Wer es naturnah mag, dem ist Camping längst kein Fremdwort mehr. In Ostholstein befinden sich die meisten der über 80 Campingplätze in Küstennähe und damit ist es buchstäblich nur ein Sprung bis ins Wasser. Natürlich gibt es auch ein großes Angebot im Binnenland. Der Kreis hat sie alle in einer Broschüre festgehalten.

Darunter befindet sich die Möglichkeit zum sogenannten Glamping – dem glamourösen Camping. Damit geht meistens ein größeres Zelt oder eine kleine Hütte mit Grundausstattung einher: Esstisch, Stühle, bequeme Betten, wahlweise auch Strom und Internet statt Mückenspray, Campingstuhl und Schlafsack. Am Meer ist das im Ostseeheilbad Dahme möglich. Hier lädt ein luxuriöses 45 Quadratmeter großes Safari-Zelt mit allerlei Annehmlichkeiten zum Urlaubmachen ein. Abseits von Strand und Meer, können Interessierte auch im Naturpark Prinzenholz bei Eutin einen Camping-Pod für vier Personen buchen. Die Preise variieren je nach Lage und Komfort zwischen 52 und 350 Euro.

Unterwegs mit dem Wohnmobil

Alternativ können Urlauber und Touristen jederzeit mit der Ferienwohnung auf Rädern einen Stopp auf einem der Abstellplätze für Wohnmobile machen. Im Kreisgebiet befinden sich insgesamt 61 Wohnmobilplätze und wohnmobilfreundliche Campingplätze. An Auswahl mangelt es also nicht. Wer sich trotzdem unsicher ist, der findet im Wohnmobiltest der LN möglicherweise Inspiration.

Schlummern im Schlafstrandkorb

Die Bullaugen im Schlafstrandkorb ermöglichen auch bei geschlossenem Verdeck einen Blick aufs Meer. Quelle: Nina Gottschalk/ Irene Burow

Dem Wellenrauschen am Meer zu lauschen ist entspannend – regelrecht einschläfernd sogar. Wie gut, dass es in Ostholstein die Möglichkeit gibt, in einem eigens dafür ausgelegten Strandkorb zu übernachten. Er ist 1,30 Meter breit und 2,40 Meter lang. Damit bietet er zwei Erwachsenen ausreichend Platz für einen gemütlichen Abend und eine zauberhafte Nacht. Mit einer wetterfesten, mit Fenstern versehenen Persenning lässt sich der Strandkorb schließen, sodass die Gäste vor Wind und Regen geschützt bleiben und trotzdem jeder Zeit aufs Meer blicken können. Über 20 Schlafstrandkörbe werden entlang der Lübecker Bucht von Niendorf bis Weissenhäuser Strand und auf Fehmarn angeboten.

Das Haus auf der See: Urlaub auf dem Hausboot

Wer gern in direkter Nähe zum Meer bleiben, aber auf sandige Füße verzichten möchte, der kann sich auch ein Hausboot mieten. Die schwimmende Ferienwohnung gibt es in allerlei Variationen und Ausstattungen mit Platz für mehr als vier Gäste. Die können es sich dann je nach Objekt auch auf der Dachterrasse des Hausboots bequem machen. Angeboten werden die etwa 40 Quadratmeter großen Häuser auf der See in Neustadt, auf Fehmarn und in Heiligenhafen.

Hip, hipper, Heiligenhafens Bretterbude

Das hausinterne Restaurant Strandschuppen bietet nicht nur köstliches Essen, sondern auch einen tollen Blick aufs Meer. Quelle: Peter Mantik

In Heiligenhafen gibt es seit fast fünf Jahren die Bretterbude – ein Hotel für „Freiheitsdiven, Wasserakrobaten, Boardliebhaber, Naturfetischisten und Konventionsbrecher“. Der Name ist Programm: Nicht nur die Außenfassade des Hotels ist mit verschiedenen Echthölzern verkleidet, auch das Interieur nimmt den Namen ernst. Hier sollen sich allen voran auch junge Familien wohlfühlen können – zu günstigen Preisen. Falls das noch nicht besonders genug ist: Die Bretterbude bietet spezielle Zimmer an – darunter beispielsweise die „skate-aid-Butze“ mit skatebaren, multifunktionalen Wohnelementen.

Pelzerhaken: Abenteuer-Urlaub für die ganze Familie

Kreativ und platzsparend: Im Strandkind in Pelzerhaken zeigt Hotelchef Olaf Iskra die im Bettkasten versteckte Carrera-Rennbahn. Quelle: Sabine Latzel

Der zu Neustadt gehörende Ortsteil Pelzerhaken bietet nicht nur für Wassersportler ein Paradies. Auch Familien können hier richtig abenteuerlich Urlaub machen: Im Familienhotel Strandkind mischen sich Naturverbundenheit und sportliche Aktivitäten zu einem Angebot für Groß und Klein. Vom Bogenschießen und Drachenbootbau über Klettern im Hochseilgarten und Outdoor-Kino bis hin zu einer GPS-Schatzsuche mit der Familie oder einer Nachtwanderung für Jugendliche. Die haben im übrigen auch ihren eigenen Bereich mit Sitzsäcken und Tischkicker, genau wie die Lütten, die separat bei Schietwetter auf einen Indoor-Spielplatz ausweichen können.

Pelzerhaken: Hawaii an der Ostsee

Pelzerhaken kann aber auch hawaiianisches Urlaubsgefühl an die Ostsee bringen. In der Kailua Lodge werden Unterkünfte angeboten, die von der Insel und dem dortigen Lebensgefühl inspiriert worden sind. Im Feriendorf gibt es 16 hochwertige Ferienhäuser über zwei Ebenen mit direktem Zugang zum weiten Sandstrand, zwei Ferienwohnungen im Haupthaus „Hawaii“, zwei Lodge-Inseln mit je vier Lodges und zwei Mini-Lodges sowie acht großzügige Ferienwohnungen im hinteren Bereich des Grundstücks.

Urlaub auf dem Bauernhof in Bliesdorf

Zwischen Feldern und Wiesen entspannt eine Erfrischung schlürfen, während die Kinder vergnügt spielen, reiten und Tiere füttern? Auf dem Ostsee-Ferienhof Bauer Martin der Familie Bendfeldt in Bliesdorf ist das alles möglich. Wöchentlich wird dort gegrillt und mit dem Trecker gefahren. Darüber hinaus bietet der Bauernhof noch eine Spielscheune, einen Bolzplatz, ein mobiles Kinderkino und sogar eine Go-Kart-Bahn. Wer lieber etwas mit Tieren machen möchte, kann beispielsweise Reiten lernen.

Grömitz: Nachhaltiger Urlaub an der Ostsee

Ökostrom, Solaranlagen, regionale Anbieter und saisonale Lebensmittel: Das sind nur einige Dinge, auf die im Grömitzer Hof-Hotel Krähenberg geachtet wird. Wer viel Wert auf Nachhaltigkeit legt, der wird sich in dem Vier-Sterne-Hotel wohlfühlen. Wählen Gäste beispielsweise den Zimmerservice ab, unterstützen sie damit ein Naturprojekt. So sehen die Betreiber des Hotels noch vor, ein Storchennest aufzustellen, Obstbäume und Stauden anzupflanzen und Insekten Unterkünfte zu bauen. Auf Aktivität muss im nachhaltigen Urlaub aber auch nicht verzichtet werden: Wer selbst kein Fahrrad dabei hat, kann sich eines im Hotel ausleihen und die Umgebung erkunden. Strandurlaub ist im Küstenort Grömitz selbstverständlich. Darüber hinaus bietet das Hotel auch Reit- und Fitnesskurse sowie Golf und Wassersport mit an.

Weissenhaus: Übernachten wie der Adel

Im Schlossgut Weissenhaus sind die Suiten und Zimmer Unikate. Quelle: Schlossgut Weissenhaus

Luxus pur finden Kulinarik- und Spa-Genießer auf dem Schlossgut Weissenhaus. Die individuellen Suiten und Zimmer – die übrigens alle Unikate sind – befinden sich wie die verschiedenen Restaurants verteilt in zehn Gebäuden auf dem Gelände. Das 75 Hektar große Privatgrundstück liegt nicht nur an einem drei Kilometer langen Naturstrand, sondern auch in der Holsteinischen Schweiz. Die idyllische Umgebung lädt zum Entdecken und Erkunden ein: Zum Beispiel per Fahrrad. Darüber hinaus bietet das Hotel an, einen Helikopter-Rundflug zu arrangieren, mit dem man Ostholstein aus einem komplett anderen Winkel betrachten kann.

Von Lisa-Marie Pohlmann