Wolfsburg

Zeiten ändern sich und treiben neue Blüten in Form von Straftaten hervor, so auch – oder besonders – in der Corona-Zeit: Am Amtsgericht Wolfsburg wurde am Dienstag erstmals ein Angeklagter (26) wegen Urkundenfälschung eines Impfpasses zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt.

Als er seinen gefälschten Impfausweis in einer Apotheke in Wolfsburg digitalisieren lassen wollte, war aufgefallen, dass die angeblichen Impfungen im Januar und Februar vergangenen Jahres durch Ärzte vorgenommen worden sein sollen, die zu den Zeitpunkten längst verstorben waren. Das Pikante an der Sache: Der Angeklagte ist Mitarbeiter des Klinikums Wolfsburg und führt Patienten-Transporte durch.

Der Angeklagte flog auf, als er seinen Impfpass digitalisieren lassen wollte

Am 23. Juni 2021 war der Angeklagte (26) aus Velpke (Landkreis Helmstedt) gegen 10.30 Uhr in einer Wolfsburger Apotheke erschienen, um seinen Impfausweis digitalisieren zu lassen. Der Impfausweis enthielt eine angebliche Corona-Erstimpfung vom 5.1.2021 und eine Zweitimpfung vom 2.3.2021, ansonsten keinerlei weitere Eintragungen – weder Impfungen gegen Tetanus noch Masern, Röteln, Mumps, nichts. Die Fälschung dieses Passes fiel auf, weil die beiden Ärzte, die die Impfungen angeblich vorgenommen haben sollten, zum Zeitpunkt der angeblichen Impfdaten bereits verstorben waren.

Deshalb erließ die Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Strafbefehl gegen den Beschuldigten in Höhe von 30 Tagessätzen à 60 Euro, wogegen sich der Beschuldigte per Einspruch wehrte. Den Einspruch beschränkte sein Verteidiger auf die Höhe der Tagessätze, was im Umkehrschluss ein Geständnis bedeutete: Die Tat bestritt der Beschuldigte also nicht.

Döner-Imbiss in Planung: Die Geldstrafe wurde reduziert

Da der Angeklagte lediglich zehn Stunden pro Woche im Klinikum als Fahrer von Krankentransporten arbeite, verdiene er deutlich weniger als im Strafbefehl zugrundegelegt – so die Verteidigerstrategie.

Weil der Arbeitgeber, das Klinikum Wolfsburg, das Gericht jedoch darauf hingewiesen hatte, dass der Teilzeit-Angestellte neben seinem Job am Klinikum noch weiteren Jobs nachgehe, hakte das Gericht nach: „Man sagte uns, Sie betreiben nebenbei noch einen Döner-Laden?“ Der Beschuldigte erklärte, der Döner-Laden sei erst in Planung, so dass die Strafe schließlich tatsächlich auf 30 Tagessätze à 20 Euro reduziert wurde.

Lesen Sie auch Betrüger bieten Zivilpolizei gefälschte Impfausweise an

Auf Nachfrage seitens der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung (WAZ), ob der Fahrer mittlerweile geimpft sei, verweigerte der Anwalt des Angeklagten eine Antwort. Eine Nachfrage beim Klinikum bestätigte, dass nach wie vor eine Corona-Impfung nicht Voraussetzung sei, um Berufe mit direktem Patienten-Kontakt ausüben zu dürfen.

Von swi/Wolfsburger Allgemeine Zeitung