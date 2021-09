Göttingen

Das Amtsgericht Göttingen hat einen früheren Mitarbeiter der Göttinger Stadtverwaltung wegen Untreue in 28 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Der 45 Jahre alte Angeklagte hatte in dem Prozess gestanden, über einen Zeitraum von knapp zwei Jahren rund 70.000 Euro unterschlagen zu haben. Das Gericht setzte die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus. Als Bewährungsauflage soll der Verwaltungsfachangestellte, der im Fachbereich Soziales gearbeitet hatte, 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung des veruntreuten Geldes an.

Der Angeklagte war an seinem Arbeitsplatz im Göttinger Rathaus für Auszahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständig gewesen. Da nicht alle Bezugsberechtigten über ein eigenes Konto verfügen, gibt es in diesen Fällen für Barauszahlungen ein Chipsystem: Der zuständige Verwaltungsmitarbeiter lädt nach einer entsprechenden Freigabe im internen Computersystem eine Chipkarte mit dem Auszahlungsbetrag auf. Mit dieser Chipkarte können sich die Bezugsberechtigten dann die entsprechende Leistung an einem Geldautomaten im Foyer des Neuen Rathauses in bar auszahlen lassen.

Vier-Augen-Prinzip mit Schwachstelle

Damit bei diesen Bar-Auszahlungen alles mit rechten Dingen zugeht, ist ein Vier-Augen-Prinzip vorgeschrieben: Um eine Chipkarte aufladen zu können, musste der Mitarbeiter zunächst die jeweilige Auszahlung von Kollegen abzeichnen und die Karte freischalten lassen. Diese formal eingebaute Kontrolle wies allerdings eine Schwachstelle auf: Es wurde nie geprüft, ob überhaupt die Voraussetzungen für eine entsprechende Auszahlung vorlagen.

„Die Kollegen haben mir vertraut“, sagte der Angeklagte. Im Juli 2018 machte er sich dies erstmals zunutze: Er ging frühmorgens, als noch kein Betrieb herrschte, zum Geldautomaten im Neuen Rathaus und hob mit der tags zuvor aufgeladenen Chipkarte knapp 2000 Euro ab. In der Folgezeit verschaffte er sich dann auf diese Weise ein- bis zweimal im Monat Geldbeträge von jeweils bis zu 4000 Euro.

Barauszahlungen zu ungewöhnlicher Zeit

Ein Jahr und neun Monate lang blieben die Taten unentdeckt. Im April 2020 fiel schließlich Bediensteten bei einer Kontrolle der Zahlungsjournale die ungewöhnliche Uhrzeit der Bar-Auszahlungen auf, die zum Großteil zwischen 5.30 und 6 Uhr morgens vorgenommen worden waren. Daraufhin wurden die Aufnahmen der Überwachungskamera ausgewertet, die im Foyer installiert ist. Kurz darauf wurde der Rathausmitarbeiter zum Gespräch geladen. „Ich habe sofort alles gestanden und eingeräumt“, sagte der Angeklagte. Er habe dann einen Auflösungsvertrag unterschrieben und ein Schuldanerkenntnis beurkundet, in dem er sich zur Rückzahlung des unterschlagenen Geldes verpflichtet habe.

Eine richtige Erklärung für seine Taten hatte er nicht: „Was mich damals geritten hat, weiß ich nicht“, sagte der 45-Jährige. „Ich wusste, dass es falsch war.“ Er habe private Schulden und Existenzängste gehabt und nie Nein sagen können, wenn etwas gekauft werden sollte. Nachdem er seinen Arbeitsplatz in der Stadtverwaltung verloren hatte, habe er neun Monate lang ein Doppelleben geführt und seiner Familie vorgegaukelt, dass er zur Arbeit gehen würde. Inzwischen befinde er sich in psychiatrischer Behandlung, um seine Probleme therapeutisch aufzuarbeiten.

Richter: Bewährungsstrafe reicht

Das Gericht entsprach mit seinem Urteil dem Antrag des Verteidigers, der auf eine Bewährungsstrafe plädiert hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung gefordert. Zwar fielen sowohl die Höhe des Schadens als auch die Dauer der Straftaten erheblich ins Gewicht, sagte Richter Jörg Mahlmann. Allerdings gebe es viele Aspekte, die für den Angeklagten sprächen, hierzu zählten sein Geständnis, seine Reue und die begonnene Therapie. „Die Gesellschaft kann damit umgehen, wenn Sie jetzt nicht ins Gefängnis gehen“, sagte der Richter.

Es ist bereits der dritte Untreuefall im Fachbereich Soziales innerhalb weniger Jahre. 2015 verurteilte das Amtsgericht Göttingen eine Ex-Behördenmitarbeiterin wegen gewerbsmäßiger Untreue, die ihre Position als Sachbearbeiterin für die Auszahlung von Sozialleistungen ausgenutzt hatte, um unberechtigten Empfängern mehr als 4200 Euro zu verschaffen. Die Angeklagte hatte Geldkarten aufgeladen, ohne dass die betreffenden Sozialhilfeempfänger dies gewollt oder beantragt hatten, und diese dann an Dritte weitergegeben, die damit die entsprechenden Beträge abhoben. Drei Jahre zuvor stand ein anderer Sachbearbeiter der Göttinger Sozialbehörde vor Gericht, weil er über einen Zeitraum von vier Jahren hinweg knapp 54.000 Euro auf private Konten umgeleitet hatte.

Von Heidi Niemann