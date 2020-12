Hannover

Anders als an den weiterführenden Schulen lernen die Kinder an den Grundschulen auch im Januar weiterhin mit der gesamten Klasse. Allerdings gibt es auch für sie weitere Einschränkungen.

Warum kommt die Maskenpflicht jetzt auch an Grundschulen ?

Viele Bildungsexperten haben immer gesagt, Masken seien im Unterricht pädagogisch nicht sinnvoll, da sie die Mimik verdecken. Jetzt kommen sie ausgerechnet an den Grundschulen zum Einsatz. Es sei ein zusätzlicher Sicherheitspuffer für einen befristeten Zeitraum, sagt Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD). In einem Brief an die Kinder schreibt er: „Leider muss ich euch eine neue Regel mitteilen, die einigen von euch vielleicht nicht so gut gefallen wird: Nach den Weihnachtsferien müsst ihr für drei Wochen eure Maske auch im Unterricht tragen.“ Und er fügt hinzu: „Ich bin mir sicher, das kriegt ihr hin, ihr habt in diesem Jahr schon so viel geschafft.“ Der Leitsatz bleibe: „So viel Bildung wie möglich, so viel Gesundheitsschutz wie nötig.“ Kritik an der Maskenpflicht kommt vom Verband „Eltern in der Krise“. Sie müsse so schnell wie möglich wieder aufgehoben werden.

Gilt die Maskenpflicht auch im Hort?

Ja, das hat der Minister bei seiner Pressekonferenz am Dienstag in Hannover ausdrücklich betont.

Wenn Gesundheitsschutz so wichtig ist – warum wechseln dann nicht auch die Grundschulen nach den Ferien ins Wechselmodell?

Weil sonst viele Eltern ihren Beruf nicht ausüben könnten, sagt Tonne. Er verweist darauf, dass in Niedersachsen in dieser Woche vor allem ältere Schüler zu Hause bleiben, so seien am Wochenanfang in der Sekundarstufe I etwa die Hälfte der Klassen im Homeschooling gewesen, in der Oberstufe sogar noch mehr, während an den Grundschulen nur 10 bis 25 Prozent der Kinder gefehlt hätten. Sobald an den Grundschulen aber ein Corona-Fall auftritt und das Gesundheitsamt eine Quarantänemaßnahme verhängt, wechseln auch die Grundschulen ins Modell B. Dabei ist der Inzidenzwert in der Region unerheblich.

Warum hat das Land den Eltern die Entscheidung über die Anwesenheit in den Schulen überlassen?

Eltern monieren, dass das Land keine klare Ansage mache, sondern die Entscheidung auf sie abwälze, ob sie ihre Kinder weiter zur Schule schicken oder nicht. Dadurch, dass die Einrichtungen grundsätzlich geöffnet bleiben, müssen etwaige Verdienstausfälle durch unbezahlte Urlaubstage entweder die Arbeitgeber oder die Eltern tragen. Bei angeordneten Schließungen wäre hingegen das Land in der Pflicht. Hat das Ministerium also die Entscheidung auf die Familien abgewälzt? Nein, entgegnet Tonne. Man habe es sich nicht leicht gemacht. Andernfalls hätten die Einrichtungen ganz kurzfristig Notgruppen organisieren müssen und dann seien die Eltern auch vor die Frage gestellt worden, ob sie ihre Kinder in die Notbetreuung geben oder nicht. Außerdem sei man mit dem Bund in Verhandlungen, dass es für Familien zusätzliche Urlaubstage gibt. Ob dann die Arbeitgeber das Geld vom Bund zurückbekommen oder die Familien, ist noch unklar. Viele Eltern hätten ihren Jahresurlaub durch den Lockdown im Frühjahr bereits aufgebraucht, geben auch die Grünen in Niedersachsen zu bedenken.

Wie reagieren Elternvertreter auf die Pläne des Landes?

Sina Denecke vom Verband „Eltern in der Krise“ lobt, dass Kultusminister Tonne am Präsenzunterricht in den Grundschulen festhalte. Kinder seien keine „Virenschleudern“. Zudem stelle der Minister bereits Mitte Dezember die Pläne für den Schulbetrieb ab dem 11. Januar vor, damit sei Niedersachsen ein Vorreiter im Vergleich zu anderen Ländern wie Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. Der Landeselternrat fordert endlich massive Investitionen in die Infrastruktur der Schulen, Plexiglastrennwände, Luftfilter und FFP2- oder -3-Masken auf den Fluren seien ein Muss, sagt Vorsitzende Cindy-Patricia Heine. Kinder „kaltzustellen“ und sie aufzufordern, warme Decken mitzubringen, oder Kniebeugen zu machen, seien Konzepte aus dem letzten Jahrhundert genauso wie Lüften und Alltagsmasken.

Auch im Unterricht gilt an den Grundschulen für drei Wochen jetzt Maskenpflicht. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Und was passiert mit den Kitas?

Nichts, sie bleiben im Regelbetrieb, das heißt, gemischte Spät- und Frühbetreuung und offene Gruppen sind auch im Januar zulässig. Kita-Vertreter wie die Kirchengewerkschaft Niedersachsen hatten dies massiv kritisiert.

Wie bewerten die Kita-Träger die Pläne des Landes?

Kritisch. „Nach Rückmeldungen aus unseren evangelischen Kitas sieht es danach aus, dass viele Eltern ihre Kinder nicht zu Hause lassen,“ sagt Hans-Joachim Lenke, Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen. „Appelle allein helfen nicht, dass es zu Kontaktreduzierungen kommt. Im Unterschied zu den Schulen schließen viele Kitas erst am 23. Dezember und machen bereits am 3. Januar 2021 wieder auf. Besser sei es, in Regionen mit einem Corona-Inzidenzwert von über 100 befristet in einen eingeschränkten Betrieb zu wechseln. Dann wären offene Gruppen sowie Früh- und Spätbetreuung nicht mehr möglich.

Und was meint die Opposition?

Nach Ansicht der Grünen hat die Landesregierung in einer chaotischen Weise Eltern verunsichert. Man könne nicht verlangen, dass die Kinder zu Hause blieben, wenn die Eltern weder rechtlich noch finanziell abgesichert seien. Statt dieses Hin und Her sei endlich eine langfristige Strategie nötig mit einem Stufenplan und regionalen Lockerungen oder Verschärfungen, je nach Entwicklung der Infektionszahlen. Björn Försterling ( FDP) fordert, dass das Land seine Schulen endlich pandemiefest machen müsse. Dazu gehörten Luftreiniger in allen Klassenräumen, alternative Lernräume mit zusätzlichem Personal und weitere Digitalangebote für Lehrer und Schüler. Die klaren Regeln seien ein Anfang, sagt Laura Pooth von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW), nun bräuchten aber auch die Mitarbeiter an den Grundschulen dringend Entlastung.

