Unfall mit Zerlegemesser: Schlachthof-Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt

Bakum

Bei einem Arbeitsunfall in einer Schlachterei in Bakum (Kreis Vechta) ist ein Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Der 46-Jährige wollte nach Polizeiangaben vom Mittwoch am Vortag einen Strang mit Rinderinnereien von einem Fleischhaken ziehen.

Dabei hielt er ein Zerlegemesser in der Hand. Beim Herunterziehen des Stranges habe er sich versehentlich mit dem Messer selbst einige Zentimeter tief in den Bauch gestochen. Er wurde mit der zunächst lebensgefährlichen Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Am Mittwoch sei sein Zustand allerdings nicht mehr lebensbedrohlich gewesen.

Von RND/dpa