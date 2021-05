Sarstedt

An einem Wohnhaus in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) ist eine Fensterscheibe, in der eine Israelflagge hing, eingeworfen worden. Der Bewohner der Wohnung im ersten Stock war zum Zeitpunkt der Tat am Donnerstagabend zwar zu Hause, aber nicht in dem betroffenen Zimmer, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Ein politisches Tatmotiv könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es, deswegen ermittele der Staatsschutz. Die Beamten ermittelten allerdings in alle Richtungen. Die Polizei bat mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise.

Der Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästinensern ist in den vergangenen Tagen erneut eskaliert. Seit Montagabend beschießen militante Palästinenser im Gazastreifen Israel mit Raketen. Israel reagiert darauf mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen.

Von RND/dpa