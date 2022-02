Wegen der Ukraine-Krise schickt die Bundeswehr zusätzliche Truppen aus Niedersachsen an die Nato-Ostflanke in Litauen. Am Montag brachen in Munster sechs schwere Panzerhaubitzen auf. Auch 350 Soldaten wechseln ins Baltikum. Startpunkt ist für viele der Fliegerhorst Wunstorf.