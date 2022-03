Hannover

Die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine soll zentral von Hannover aus gesteuert werden. Das teilte das niedersächsische Innenministerium in Hannover am Mittwoch mit. Niedersachsen wird demnach in Absprache mit dem Bund ein zentrales Drehkreuz für die Verteilung der aus ihrer Heimat vertriebenen Menschen in weitere Bundesländer sein.

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in Halle 27 auf dem Messegelände an. Quelle: Ilona Hottmann

Der Messebahnhof in Laatzen und das Messegelände sollen dabei eine Zentrale Rolle spielen. Voraussichtlich bereits am Donnerstag soll der erste Sonderzug mit Geflüchteten am Messebahnhof ankommen. Wie berichtet, wird zudem auf dem Messegelände in Halle 13 eine Außenstelle der Landesaufnahmebehörde eingerichtet. Die Halle 13 liegt neben der Messehalle 27, wo bereits Schutzsuchende untergebracht sind.

Die Verteilung der Schutzsuchenden soll nach Angaben einer Sprecherin des Innenministeriums nach festgelegten Schlüsseln stattfinden. Für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer gibt es den sogenannten Königsteiner Schlüssel, der festlegt, wie die einzelnen Länder an gemeinsamen Lasten beteiligt sind. Das wird nach Steueraufkommen und Bevölkerungszahl ermittelt. Innerhalb Niedersachsens gibt es bestimmte Quoten, nach denen Geflüchtete auf die einzelnen Kommunen verteilt werden.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will Details zu den Plänen heute vor Ort vorstellen.

Von Karl Doeleke