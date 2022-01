Uetze

Die Ermittlungen im Fall des am Montag tödlich verunglückten Mannes im Windpark Wilhelmshöhe II in Uetze in der Region Hannover geraten ins Stocken: Um die genaue Ursache für den Sturz des 22-jährigen Monteurs auf der Baustelle des Windparks festzustellen, müssten die Beamten den mehr als 110 Meter hohen Turm innen mit Seilen hinaufklettern. Denn bislang gibt es in der im Bau befindlichen Windenergieanlage (WEA) weder eine festinstallierte Leiter noch einen Fahrstuhl. „Doch die Ermittler haben nicht die dafür erforderliche Ausbildung“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion am Dienstag.

Zurzeit würden sie prüfen, wer dort für die Ermittlung hinaufklettern könnte. Den Kollegen des Verunglückten wolle man dies nicht zumuten, erklärte die Polizeisprecherin. Deshalb könne zu den genauen Umständen des Unfalls zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. „Fakt ist aber, dass der Mitarbeiter nicht so gesichert war, wie es vorgeschrieben ist“, betonte die Sprecherin.

Mann starb noch am Unfallort

Der junge Monteur war am Montag um 11.45 Uhr bei Arbeiten im Inneren des Windradturms aus unbekannter Höhe auf eine Plattform gestürzt, die 30 Meter über dem Turmboden liegt. Seine Kollegen haben den bewusst- und leblosen Mann daraufhin abgeseilt und aus dem Turm getragen. Dort versuchten sie ihn zu reanimieren. Doch das gelang nicht, der 22-Jährigen starb noch am Unfallort.

Das Unternehmen Baywa.re, das den Windpark Wilhelmshöhe II errichtet, erklärte am Dienstag in einer Stellungnahme: „Wir sind tief betroffen von diesem Unfall und unsere Gedanken sind bei der Familie, den Freunden und Kollegen des Verstorbenen.“ Man werde die Behörden, den WEA-Hersteller und das Subunternehmen, für das der Verunglückte arbeitete, bei der Aufklärung des Unfalls unterstützen.

Von Anette Wulf-Dettmer