In Niedersachsen sind 2020 geringfügig mehr Menschen gestorben als gewöhnlich in einem Jahr. Wegen Corona, sagen die Experten – aber es ist noch etwas komplizierter.

Claus-Dieter Turra, Feuerbestatter, zieht im Krematorium Dresden-Tolkewitz Särge aus dem Kühlraum in einen Fahrstuhl. Das Krematorium in Sachsen ist durch die regionale hohe Übersterblichkeit in der Corona-Pandemie an der Belastungsgrenze angelangt. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa