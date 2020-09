Celle

Ein Juwelier hat in Celle einen mutmaßlichen Räuber erschossen und einen weiteren schwer verletzt. Um 15.50 Uhr erreichte die Polizei die Nachricht von einem Überfall auf den Juwelier in der Altstadt, der mit Gold, Gemälden und Antiquitäten handelt. Zwei bewaffnete Männer hatten den Verkaufsraum betreten und von dem 71 und 72 Jahre alten Inhaber-Ehepaar die Herausgabe von Geld und Schmuck verlangt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei griff der Ladenbesitzer nach seiner Waffe und schoss. Einer der Täter wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Der zweite Mann wurde zunächst von einem Notarzt versorgt und mit schweren Verletzungen ins Allgemeine Krankenhaus in Celle gebracht. Dort starb auch er in der Nacht zu Dienstag.

Anzeige

Mehrere Schüsse gefallen?

Zum Tathergang und zum genauen Verlauf des Überfalls machte Polizeisprecherin Anne Hasselmann zunächst keine Angaben und erklärte das mit ermittlungstaktischen Gründen. Es sollen mehrere Schüsse in den Geschäftsräumen gefallen sein.

Weitere PAZ+ Artikel

„Der Inhaber und seine Frau, die auch mit im Laden war, wurden nicht verletzt, sind aber schwer traumatisiert und werden betreut. Sie haben noch keine Aussagen machen können“, sagte Hasselmann. Die Identität der beiden Täter war am Abend noch nicht geklärt: „Wir können im Moment nur sagen, dass es sich um zwei Männer handelt.“

Einsatzkräfte der Polizei sichern den Tatort in der Innenstadt. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Die Neue Straße war zwischen Markt und Brandplatz gesperrt. Zahlreiche Polizei- und Krankenwagen standen vor dem Alten Rathaus und dem Juweliergeschäft.

Die Befragungen erster Zeugen an den Absperrungen und bei den Nachbarn brachten noch keine brauchbaren Hinweise. „Wir müssen jetzt den Tatort sichern und untersuchen. Dann hoffen wir, dass wir durch die Aussagen des Inhabers den Tathergang nachvollziehen können“, erklärte Anne Hasselmann. „Aber das wird sich sicherlich noch eine ganze Weile hinziehen.“

Von Jürgen Poestges