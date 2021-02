Hannover

Mit Beginn der Corona-Pandemie prägten Flugzeuge, die in Reih und Glied nebeneinander auf Flughäfen parken, die Nachrichten. Nutzlos und zurückgelassen standen sie da, viele davon bis heute – doch das stimmt nicht ganz. Denn auch wenn das Flugzeug wochenlang oder monatelang nicht im Einsatz ist, hören die Wartungsarbeiten nicht auf – schließlich soll die Maschine beim ersten Flug nach längerer Pause sicher starten und landen.

Im März 2020 machten viele Tuifly-Flugzeuge wie hier in Langenhagen eine Zwangspause. Aufgrund der Reisebeschränkungen fuhren viele Airlines ihren Betrieb massiv herunter. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

Einpacken ist aufwendige Arbeit

„Elf Monate übersteht kein technisches System in einem Flugzeug, wenn man es einfach den Umwelteinflüssen überlässt“, sagt Hans-Peter Reif, Leiter der Instandhaltung bei Tuifly. Damit die Flugzeuge beim Parken keinen Schaden nehmen und ihre sogenannte Lufttüchtigkeit nicht verlieren, müssen sie aufwendig konserviert werden – sie werden eingepackt. Doch das Einpacken eines Flugzeugs beinhaltet wesentlich mehr, als nur eine große Plane drüber zu werfen, wie man es vielleicht bei einem Auto oder Wohnwagen tun würde.

Die Liste der zu erledigenden Arbeiten ist lang: Stände aller Betriebsflüssigkeiten kontrollieren. Stellen mit Fett einschmieren. Batterien ausbauen. Das Flugzeug reinigen und auf Korrosion überprüfen. Luftschlitze und Triebwerke mit Klebefolie überziehen. Die lichtempfindlichen Reifen mit UV-Folie zudecken. Fenster abkleben. Mit einer wachsartigen Paste pinseln die Fluggerätemechaniker danach Teile der Tragflächen ein, damit sich dort kein Rost bildet. „Es kommt Entfeuchtungsmittel ins Flugzeug, damit die Sitzbezüge und insbesondere die Teppiche keine Stockflecken bekommen“, zählt Hans-Peter Reif auf. Dann ist das Flugzeug endlich eingepackt.

Hans-Peter Reif (links) und Florian Rohe von Tuifly haben trotz der wenigen Flüge momentan viel zu tun. Quelle: Tuifly/Gregor Schläger

Reisewarnungen geben Aufgaben vor

Zehn Flugzeuge des Typs Boeing 737-800 sind in Langenhagen momentan auf dem Vorfeld geparkt. „Wir haben unsere Flugzeuge in den Winterschlaf versetzt. So haben wir es genannt, obwohl es noch Sommer war, als wir das getan haben“, sagt Florian Rohe, technischer Direktor bei Tuifly. Wann sie wieder aus diesem Winterschlaf aufgeweckt werden, ist in der Theorie bereits festgelegt. „Der Termin wird davon beeinflusst, wie die Reisewarnungen sich entwickeln. Ich kann für jedes Flugzeug sagen, wann wir es auspacken wollen. Dies kann sich aber auch noch mal ändern”, sagt Reif und klingt dabei ein wenig resigniert.

Trotz der Unsicherheit, wann die Maschine wieder abheben wird, werden alle Flugzeuge regelmäßig gewartet. Nach einer Woche müssen die Mechaniker bereits Kleinigkeiten überprüfen, so ist es vom Flugzeughersteller vorgeschrieben. Einige Tests können die Mechaniker draußen auf dem Vorfeld machen, für andere bringen die Mechaniker die Flugzeuge in die Halle. Wie in einer Schiffswerft gibt es dafür ein großes Gerüst um das Flugzeug herum, von dem die Mechaniker bequem die Tragflächen, Höhen- und Seitenruder erreichen können.

Zwei je 14 Meter hohe und 20 Tonnen schwere Türme stehen in der 8000 Quadratmeter großen Halle in Langenhagen. Das Dock erleichtert den Mechaniker die Wartungsarbeit am Flugzeug Quelle: Wilde

Eine gängige Praxis unter Airlines ist es, bei der Wartung die Elektronik zu aktivieren, um den Kraftstoff hin- und herzupumpen. Denn im Kerosin können sich Mikroorganismen ablagern, die irgendwann die Leitungen und Filter verstopfen könnten. Damit sich nicht zu viel Feuchtigkeit in der Kabine ansammelt, stellen die Mechaniker außerdem die Klimaanlage an. Und auch an die Reifen müssen die Fachkräfte denken: „Wir drehen regelmäßig ein wenig die Reifen, damit sie nicht deformiert werden, wenn sie die ganze Zeit auf einer Stelle stehen“, erläutert Reif. Dieses Drehen und das Abdecken der Reifen dürfte wiederum so manchem Wohnmobilbesitzer bekannt sein.

Ungenutztes Flugzeug kostet viel Geld

Aber leidet nicht die Motivation der Mitarbeiter, wenn sie ein Flugzeug warten, von dem noch nicht klar ist, wann es wieder fliegen wird? „Die Kollegen wissen, wie wichtig das ist, auch beim Parken gute Arbeit zu machen, weil es irgendwann ausgepackt wird und dann auch alles funktionieren soll“, sagt Reif.

Viel mehr schmerze es die Mitarbeiter, ein Flugzeug für diese lange Zeit im Parkmodus zu sehen. „Es tut den Kollegen in der Seele weh, dass die Flugzeuge da stehen, weil wir immer sagen: ,Es sind Flugzeuge und keine Stehzeuge’“, sagt Reif. „Es ist schon eine belastende Situation, weil jeder weiß, dass ein Flugzeug am Boden kein Geld verdient.“ Sein Kollege Florian Rohe ergänzt: „Wir wollen eigentlich fliegen und nicht parken.“ Nicht zuletzt dürften viele Beschäftigte auch Angst vor Entlassungen haben, wenn sich die Branche nicht schnell erholt. Die Zukunft der Hauptbasis in Langenhagen gilt als wacklig.

Seit 2011 gibt es das große Dock im Hangar am Flughafen Hannover. 400.000 Euro hatte die Fluggesellschaft damals dafür investiert - und wollte damit die Arbeitsplätze in Langenhagen sichern. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Der große Moment

Wenn ein Flugzeug dann doch wieder Passagiere transportieren soll, kommt noch einmal sehr viel Arbeit auf die Mechaniker zu. Die zuvor aufgetragene Schutzschicht müssen sie mühsam wieder abkratzen. „Das dauert ewig lange, denn sie ist so gemacht, dass sie gut haftet. Den ein oder anderen Kollegen kann man schon ein bisschen fluchen hören“, erzählt Reif. Wenn dann alle Schutzfolien entfernt, Bauteile wieder eingesetzt sind und alle Systeme getestet wurden, kommt Spannung auf. „Dann kommt der Moment der Momente: Wir starten nach elf Monaten mal wieder das Triebwerk. Das ist schon eine besondere und spannende Sache“, sagt Reif.

Ein Testflug ist danach allerdings nicht nötig. Alles kann am Boden simuliert werden. „Das Flugzeug kann einfach wieder in den normalen Betrieb wechseln. Es ist alles so ausgeklügelt, dass es klappt“, sagt Reif stolz. Dass ein Flugzeug problemlos wieder abheben kann, ist eben auch der Verdienst von ihm und seinen Kollegen.

Von Inga Schönfeldt