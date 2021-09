Kiel

Es gibt kein Durchkommen mehr an der Kiellinie in Kiel: Wenige Minuten nachdem die Windhose am Steg vom Ruderclub ein Boot in zwei Teile gerissen hat und Mitglieder der Crew von herumfliegenden Teilen ins Wasser geschleudert und schwer verletzt wurden, sind die Rettungskräfte vor Ort.

Schnell wird Flatterband gespannt, der Bereich zwischen Ruderclub und Seehundbecken ist weitläufig abgesperrt. Ein Tornado in Kiel. Die Menschen können es kaum fassen. Einige Passanten und Augenzeugen stehen an der Absperrung und beobachten aus der Ferne, wie die Einsatzkräfte die teilweise schwerverletzten Ruderer, die ihr Achter-Boot vor dem Tornado aus dem Wasser retten wollten, behandeln.

Auf dem Steg liegen noch Jacken. Nachdem die Verletzten in Sicherheit gebracht sind, begutachten ein paar Männer aus dem Ruderclub das zerborstene Boot. Vorsichtig schütten sie das Wasser aus dem kaputten Boot und trugen es in Richtung Vereinshaus.

Zwischen Aquarium und Ruderclub versperrt ein umgefallener Baum den Weg. Feuerwehrmänner zersägen den Baum und räumen ihn beiseite.

Rettungsarbeiten nach der Windhose an der Kiellinie Quelle: Frank Behling

Auch Winfried Töpner ist vor Ort. Als die Windhose kam, stand der Fernfahrer vor seinem Lkw am Ostseekai. Heute soll er ein Kreuzfahrtschiff in Kiel beladen. „Ich habe in meinem Fahrzeug Schutz gesucht und gehofft, dass alles gut geht“, berichtet er.

Zunächst bewegte sich die Windhose auf seinen Lkw zu, drehte dann aber ab. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Das kennt man sonst nur aus dem Fernsehen.“

Tornado über Kiel: „Als käme ein Speedboot an“

Aus direkter Nähe hat Michael Wolf den Tornado gesehen. Der 52-Jährige wollte sich mit einem Kollegen gerade ein Eis an dem mobilen Stand von Zantopps kaufen, als er den Tornado kommen sieht. „Plötzlich gab es ein paar Meter weiter vorn eine riesige Gischtwolke, es sah aus, als käme dort ein Speedboot an“, schildert der Dresdener, der zu einem Arbeitseinsatz in Kiel ist.

Michael Wolf und Mathias Klaue waren an der Kielline ein Eis essen – wenig später zieht die Windhose über die Kiellinie. Quelle: Michael Wolf und Mathias Klaue

Als er nach oben blickt, sieht er die Ursache der Wasserwolke. Sofort zückt er sein Handy und hält die Sekunden fest, in denen die Windhose das Wasser aufpeitscht, dann das Boot der Ruderer ins Wasser schleudert, eine Birke entwurzelt und schließlich wieder abdreht.

Ondrey Rucky half den verletzten Ruderern

Als einer der ersten an der Unfallstelle war Ondrey Rucky. Er hat die Windhose nicht gesehen, aber den Krach gehört, als das Ruderboot an der Kiellinie zerschellte. Als der Tscheche, der seit vier Jahren in Kiel wohnt, an den Steg des Ruderclubs kommt, hilft er den Verletzten.

Wenige Minuten später treffen die ersten Rettungswagen ein. Rucky berichtet, dass eine Person eine Platzwunde am Kopf hat. „Bei unserem Eintreffen waren alle Personen bereits aus dem Wasser gerettet und konnten vom Rettungsdienst sofort versorgt werden“, sagt der stellvertretende Amtsleiter der Kieler Feuerwehr, Markus Brandau. Mit sechs Rettungswagen treffen die Einsatzkräfte gegen 18.15 Uhr an der Kiellinie ein.

Gegen 19 Uhr: Alle Verletzten sind im Krankenhaus

Direkt auf dem Steg werden zwei der sieben Verletzten erstversorgt, eine weitere Person wird auf einer Trage in einen Krankenwagen gebracht. Ein kleines Boot der Feuerwehr fischt unterdessen Teile des kaputten Achters aus dem Wasser.

Gegen 19 Uhr sind alle Verletzten am Unfallort erstversorgt und werden ins Universitätsklinikum Kiel wie auch ins Städtische Krankenhaus gebracht. Zum Gesundheitszustand gibt es zunächst keine weiteren Angaben.

Von Anne Holbach, Frank Behling und Steffen Müller