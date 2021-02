Mühbrook/Neumünster

Der Andrang auf die Toiletten im wegen des Lockdowns eigentlich geschlossenen Hotel Seeblick war aufgrund der vielen Spaziergänger auf dem Rundweg am Einfelder See so groß, dass Chefin Tanja Engel die Türen dicht machte. Auf einem am Eingang befestigten Zettel wies die Hotel-Betreiberin darauf hin, dass die nächste „öffentliche Toilette“ beim Bürgermeister Wulf Klüver zu finden sei und nannte dessen Adresse. Der Gemeindechef fand das gar nicht witzig. Als die ersten Spaziergänger bei ihm klingelten, sei er zum Seeblick gegangen und hätte den Hinweis wieder abgenommen.

Kein offenes öffentliches WC in Neumünster und Mühbrook

Öffentlich wurde das Ganze am Mittwoch in der Sitzung der Gemeindevertretung in Mühbrook. Das Problem am Seerundweg: Auf der 8,5 Kilometer langen Strecke gibt es momentan keine öffentliche Toilette. Die drei an der Ostseite des Gewässers in Neumünster-Einfeld sind im Winter abgeschlossen. Und nur im Sommer steht an der Badestelle in Mühbrook ein Dixi. Der Lockdown ziehe die Menschen momentan aber an den See. „Das ist eine Völkerwanderung bei gutem Wetter. Dich auf dicht, Abstände werden kaum eingehalten“, beschreibt es Klüver.

Anzeige

"Das Hotel ist keine öffentliche Toilette"

Also setzt in der Regel am Wochenende der Run auf die Örtlichkeiten im Seeblick ein. „Am Sonnabend und Sonntag waren es 561, ich habe Strichliste geführt. Da ist mir der Kragen geplatzt“, sagte Tanja Engel auf Anfrage. Wegen der Geschäftsreisenden und des Außer-Haus-Verkaufs seien die Türen geöffnet, aber eine öffentliche Toilette, wie viele meinten, sei das Hotel eben nicht. Außerdem merkte sie an: „Die Räume werden saumäßig hinterlassen, unappetitlich. Flakons mit Deos oder Parfüms werden geplündert.“ Auf den Wasserkosten bleibe sie auch sitzen. „Nur die wenigsten nehmen sich dann einen Kaffee mit.“

Tanja Engel sieht Kommunen in der Pflicht

In der Pflicht sieht Tanja Engel die Kommunen, da sie mit dem See in puncto Fremdenverkehr werben. Seit 33 Jahren sei das Hotel mit der Stadt Neumünster über eine WC-Ausgleichszahlung in der Diskussion. Außerdem könnte Mühbrook das Gemeinschaftshaus am Tökhorst an starken Wochenenden öffnen. Da sei ja ein WC, was mit öffentlichem Geld bezahlt worden sei.

Mühbrooks Bürgermeister Wulf Klüver hat ein Dixiklo als Notlösung bestellt. Das Hotel Seeblick will die Spaziergänger nicht mehr auf die Toilette lassen, wenn sie keine finanzielle Entschädigung erhält. Die drei öffentlichen Toiletten in Neumünster-Einfeld sind über Winter geschlossen. Quelle: Frank Scheer

Mühbrook mietet nun ein Dixi

Das kommt für Mühbrook nicht in Frage. Die Dringlichkeit für eine Lösung wurde aber gesehen. Die Gemeinde hat am Mittwochabend beschlossen, auch in den Wintermonaten ein Dixi an der Badestelle am Rundweg aufstellen zu lassen.

Das kostet 42 Euro pro Woche. Heute Mittag wird es bereits angeliefert. „Das ist aber keine langfristige Lösung“, so Klüver.

Eine bessere Alternative wird gesucht

Der Bürgermeister will sich mit der Stadt Neumünster nun um eine bessere Alternative bemühen. Da gibt es Befürworter. „Das stände unserem Ort gut zu Gesicht“, so Gemeindevertreter Gerd-Rainer Hienstorfer. Zudem merkten einige Vertreter an, dass ein öffentliches WC auch wegen des starken Zulaufs an der Pumptrack-Bahn erforderlich sei.

Neumünsters Toiletten nicht frostsicher

Probleme sieht Klüver bei Standort und Kosten. „Den Schuh werden wir uns nicht alleine anziehen können.“ Außerdem sehe er die Stadt als Eigentümerin von See und Rundweg stärker als seine Gemeinde in der Pflicht. „Da sind die Zuständigkeiten nicht so eindeutig“, merkte Arne Lewandowski vom Stadtplanungsamt in Neumünster an. Für 2021 wird das Hotel Seeblick einen Kostenausgleich bekommen, versicherte er aber. Die Höhe wollte er nicht nennen.

Für die Zeit ab 2022 müsse eine andere Lösung gefunden werden. Als Grund für die geschlossenen Toiletten in Neumünster-Einfeld gab er an: „Die sollen nicht frostsicher sein.“

Von Frank Scheer/RND/KN