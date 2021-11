Tödlicher Unfall beendet Traum vom Pacific Crest Trail

Schellhorn/Kiel

4280 Kilometer lang geht es durch Wüsten und Gebirge, eisige Flüsse und Schnee. Der Pacific Crest Trail führt von der Grenze Mexikos bis zur Grenze Kanadas durch die USA. Es war der Traum von Finn Bastian aus Schellhorn, diesen Weg mit seiner Freundin Larissa Stawicki zu laufen. Die war anfangs nicht begeistert, ließ sich aber überzeugen. Im März 2019 wanderten sie los. Sie hatten schon das Ziel vor Augen, als Finn Bastian im August bei einem Unglück ums Leben kam.

Wandern sei eigentlich nicht so ihre Sache, gesteht Larissa Stawicki, die in Kremperheide bei Itzehoe geboren wird und in Lübeck Architektur studiert. Dort absolviert auch Finn Bastian sein Studium zum Bauingenieurswesen. Sie ändert ihre Meinung, als der Architekt, bei dem sie arbeitet, an Krebs erkrankt. „Mir ist bewusst geworden, dass man so was machen soll, so lange man jung ist.“

Es gibt nur 50 Permits pro Tag für den Weg

2018 fangen sie an, sich nach und nach die Ausrüstung zu kaufen: ein leichtes Zelt, Schlafsäcke, Trailrunner. Sie besorgen sich ein Visum für sechs Monate und die Permit, die Erlaubnis, den Weg zu gehen. Ausgegeben werden nur 50 Permits pro Tag. Als Starttag wird der 29. März 2019 festgelegt. Viel früher kann man nicht starten, weil sonst noch zu viel Schnee im Gebirge liegt, zu spät aber auch nicht, weil sonst nach sechs Monaten schon wieder der nächste Schnee fällt, erzählt die 29-Jährige. „Wir haben extra ein früheres Datum gewählt, weil wir dachten, dass wir eh ein bisschen langsamer sind.“

Jeder Wanderer erhält zu Beginn ein Käppi mit seinem Spitznamen. „Weil Finn eine bunte Mütze trug, hieß er Colors.“ Der erste Teil führt durch die Wüste. „Aber auch dort gibt es eine Gebirgskette mit bis zu 2000 Höhenmetern“, berichtet Larissa. Das Paar, das seit zehn Jahren zusammen ist, muss sich erst einmal hineinkämpfen, jeden Tag geht es bergauf und bergab. „Nach vier bis fünf Wochen hatten wir uns aber eingelaufen.“ Und sie stellt fest: „Man braucht nicht unbedingt körperliche Fitness, sondern vielmehr mentale Stärke.“

In der Sierra Nevada kämpfen sie sich durch den Schnee

Zwei Monate geht es zu zweit durch Südkalifornien, bis sie am Fuß der High Sierra Nevada stehen. Sie beschließen, sich einer Trail Family anzuschließen, da der Weg einen Monat lang durch Schnee, hohe Pässe und eiskalte Flüsse gemeinsam sicherer ist. „Teilweise mussten uns den Weg erkämpfen, mit der Eis-Axt Fußstapfen hineinschlagen und über Felsen klettern.“

Dann erreichen sie Nordkalifornien und schließlich Oregon. Um Zeit zu sparen und nicht in die Städte trampen zu müssen, beschließen sie dort, für drei Wochen im Voraus einzukaufen und Pakete für jeweils eine Woche in vorher festgelegte Ortschaften vorzuschicken. „Dabei mussten wir genau planen, wie viele Kilometer wir pro Tag brauchen.“

Wenn sie in Orten sind, nutzen sie den Aufenthalt zum Duschen. Ansonsten waschen sie sich in den Flüssen. Die sind anfangs in der Wüste noch schön warm, doch später eisig kalt. „Nach ein paar Wochen war es einem egal, dann hat man eben nur alle paar Tage geduscht.“

Larissa Stawicki führt Tagebuch

Morgens bauen sie ihr Zelt ab, packen die Rucksäcke und essen einen Müsliriegel als Frühstück im Gehen. Manchmal laufen sie 15 Stunden am Tag, es gibt zwei Pausen, um an Quellen oder Flüssen Wasser zu filtern und die Flaschen aufzufüllen. Abends wird warm gekocht. Larissa Stawicki schreibt jeden Tag in ihr Tagebuch. „Aber manchmal bin ich einfach nur müde ins Bett gefallen, dann hat Finn das übernommen.“

So verläuft der Pacific Crest Trail Der Pacific Crest Trail (kurz PCT) ist ein rund 4280 Kilometer langer Wanderweg im Westen der Vereinigten Staaten. Er verläuft parallel zum Pazifischen Ozean und durchquert die amerikanischen Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington. Der südliche Punkt liegt in der Ortschaft Campo an der Grenze zu Mexiko, der nördliche an der Grenze zu Kanada am Rande des Manning Provincial Parks. Der höchste Punkt wird am Forester-Pass in Kalifornien mit 4009 Metern erreicht. Bereits 1937 begannen Mitarbeiter des U.S. Forest Service, die Wegstrecke von der kanadischen Grenze bis nach Kalifornien mit durchgängigen Wegmarkierungen zu versehen. Im Rahmen des 1868 verabschiedeten National Trail System Act, eines Gesetzes zur Schaffung eines nationalen Wanderwegenetzes, wurde der PCT offiziell anerkannt und als schützenswert eingestuft.

Auf der Strecke verlieren sie viel Gewicht: Larissa Stawicki war mit 56 Kilogramm gestartet und wiegt am Ende 44 Kilogramm, Finn Bastian verliert sogar rund 35 Kilogramm. Im Schnitt legen sie täglich 50 Kilometer zurück. Als sie im Staat Washington ankommen, rechnen sie aus, dass sie es entspannter angehen können, um ihren gebuchten Rückflug am 17. September zu erreichen. „Wir wussten, das schaffen wir locker.“

Am vierten Tag in Washington passiert der Unfall. Zusammen mit einer weiteren Wanderin legen sie eine Pause auf einer Brücke über einen kleinen Bach ein. „Wir haben gerade Wasser gefiltert, als es auf einmal geknackt hat.“

Ein Baum fällt auf Finn Bastian

Ein Baum kippt in ihre Richtung. „Wir hatten keine Möglichkeit zu fliehen, das ging alles so schnell.“ Der Baum trifft ihren Freund, der schwer verletzt wird. Über ihr GPS-Telefon setzen sie einen Notruf ab, doch es dauert drei Stunden, bis erste Helfer eintreffen. Der angeforderte Helikopter kommt eine Stunde später. Zu spät. Finn Bastian ist schon gestorben.

Larissa Stawicki kommt bei einem Ranger unter, informiert die Eltern ihres Freundes und fliegt zwei Tage später zurück in ihre Heimat. Ein Jahr lang wohnt sie bei seinen Eltern in Schellhorn, bis sie nach Kiel umzieht. Sie findet Trost in dem Gedanken, dass Finn dort gestorben ist, wo er so glücklich war. „Er war überglücklich dort jeden Tag da draußen.“

Ein Wanderer nimmt Finns Käppi mit und trägt sie bis zum Ende des Weges. Eine Gruppe hält eine kleine Zeremonie ab, Wanderer stellen ein Stein für ihn auf. „Schön zu wissen, was das für ein Zusammenhalt auf diesem Weg ist“, meint Larissa Stawicki. Im kommenden Jahr will sie im August mit Finns Schwester den Trail zu Ende gehen.

Erlebnisse im Buch „Dirty Colors“ aufgeschrieben

Nach ihrer Rückkehr fängt sie mit dem Buch „Dirty Colors“ an. „Ich konnte nachts nicht schlafen, irgendwann habe ich mir mein Laptop geschnappt und alles niedergeschrieben.“ Dabei gibt die 29-Jährige, die in Preetz Handball spielt, auch Tipps für alle, die den Weg selbst laufen wollen: „Wie man im Schnee campt, Wasser filtert und Flüsse überquert, ohne dass die Füße abfrieren.“ Sie beschreibt aber auch, wie sie mit dem Tod umgegangen ist.

Von Silke Rönnau/KN/RND