Hannover

Es ist ein besonders seltenes Ereignis: Die Titanwurz in den Herrenhäuser Gärten in Hannover hat nach langem Warten ihre Blüte geöffnet. Am Freitag gegen 15 Uhr habe die Pflanze, die als größte Blume der Welt gilt, damit begonnen, teilte die Stadt Hannover mit. „Ihre imposante Knospe ist inzwischen auf knapp zwei Meter in die Höhe gewachsen“, so Stadtsprecherin Anja Kestennus.

Die tropische Pflanze mit dem botanischen Namen Amorphophallus titanum bildet nur alle paar Jahre einen Blütenstand – dafür aber umso eindrucksvoller: Bis zu drei Meter kann die Blume anwachsen.

Titanwurz in Hannover: Blüte seit Freitagnachmittag geöffnet

„Bemerkenswert sind nicht nur die Größe und die bizarre Form des Blütenstands – am ersten Tag verströmt er einen starken Aasgeruch, um Bestäuberinsekten anzulocken“, erläutert Kestennus. Der typische intensive Geruch war vor allem am Freitagabend zu erleben, als der Blütenstand sich vollends geöffnet hatte.

„Leider ist das Vergnügen nur von kurzer Dauer.“ Der Blütenstand beginne schon nach etwa zwölf Stunden zu welken. Doch auch am zweiten Tag sei er durchaus noch eindrucksvoll.

Die größte Blume der Welt: Die Titanwurz öffnet ihre Blüte. Quelle: Elena Otto

Längere Öffnungszeiten im Berggarten

Um Interessierten den Zugang zu diesem seltenen Ereignis zu ermöglichen, hat die Stadt die Öffnungszeiten im Berggarten verlängert.

Viele Interessierte schauen sich das Spektakel in den Herrenhäuser Gärten an. Quelle: Elena Otto

Letzte Blüte in Hannover war 2014

Im Berggarten kommt erst zum zweiten Mal eine Titanenwurz zur Blüte. Dabei handelt es sich um Nachwuchs der von Hand bestäubten Pflanze, die 2014 im Berggarten geblüht hat. Sie hatte eine Höhe von 1,86 Meter erreicht.

Das Ereignis ist sehr selten. In Göttingen war 2018 die Blüte einer Titanwurz zu sehen. In Rostock hat 2020 erstmals eine Titanwurz geblüht. 2018 zeigte die größte Blume der Welt in Kiel ihre Blüte.

Von Ralf Heußinger