Tiny House-Trend: Mecklenburger wohnt in einer Jurte

Wismar

Auf einem Feld auf halber Strecke zwischen Wismar und Schwerin hat Jakob Zinkowski (34) sein Paradies gefunden: Vögel zwitschern, Gräser wiegen sich im Wind, der Blick reicht bis zum Horizont. Hier sagen sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“. Und mittendrin in der Idylle hat Zinkowski sein Zelt aufgeschlagen: Der Mecklenburger wohnt in einer Jurte.

Die Behausung hat ihren Ursprung in Zentralasien. Dort ziehen seit jeher Nomaden mit ihren Jurten von Weidegrund zu Weidegrund. Jakob Zinkowski aber ist am anderen Ende der Welt auf die Idee gestoßen, im Zelt zu wohnen. „Ich hab’ mich schon immer für Indianer interessiert.“ So sehr, dass er es den nordamerikanischen Ureinwohnern gleichtut und eines Sommers selbst in ein Tipi zieht. Als Dauerbleibe taugt das allerdings nicht.

Großes Glück auf kleiner Fläche

Hier kommt Zinkowskis zweite Leidenschaft ins Spiel: Kunsthandwerk. Das Faible dafür liegt in der Familie. Seine Mutter stellt Deko und Kleidung aus Filz her. Zinkowski aber möchte mit Wollstoff Größeres einhüllen: sein Zuhause. „In der Mongolei wird Filz als Dämmung für Jurten verwendet. Davon war ich so begeistert, dass ich mir selbst eine Jurte bauen wollte.“ Bis er sich den Traum erfüllt, sollen aber fast 15 Jahre vergehen.

Gut 25 Quadratmeter hat Jakob Zinkowskis Jurte. Kochen, schlafen, Wäsche waschen – alles findet in einem Raum statt. Quelle: privat

2016 ist es soweit: Jakob Zinkowski bezieht seine erste Jurte Marke Eigenbau. „Die war allerdings ziemlich improvisiert“, erinnert er sich. Deshalb schlägt er im Jahr darauf ein verbessertes Zelt auf. Das dient ihm zunächst als Werkstatt, 2019 zieht er damit auf eine Brachfläche bei Alt Meteln, die er gepachtet hat. Seither lebt er in der Jurte. Für ihn das größte Glück. Dabei ist die Behausung vergleichsweise klein: Kochen, schlafen, Wäschewaschen – all das findet auf einer Kreisgrundfläche mit einem Durchmesser von sechs Metern statt. Für Freigeist Zinkowski ist das Platz genug. Zumal er direkt vor der Haustür das im Überfluss hat, worum ihn viele beneiden dürften: unberührte Natur.

Wenn der Sturm am Runddach rüttelt und Regen auf die Plane prasselt, ist Zinkowski in seinem Element. „Ich bin in meiner Jurte hautnah dran an der Natur. Purer Luxus“, schwärmt er. Nachbarn? Nicht in Sicht. Manchmal sei es so ruhig, „dass ich aufwache, weil mein Bart über der Bettdecke kratzt“, sagt er und lacht.

Duschen in der Zinkwanne

Ihn hält es selbst dann im Wohnzelt, wenn das Wetter ihm die kalte Schulter zeigt. Zittern muss er nicht. Strohballen, Schafwolle, Planen – die Dämmschicht seiner Jurte ist an die 40 Zentimeter dick und schützt vor norddeutschem Schmuddelwetter. „In der vergangenen Nacht waren draußen um die null Grad. Gestern Abend hatte ich den Ofen an und die Jurte auf 25 Grad hochgeheizt. Heute Morgen sind es hier drin immer noch 16 Grad.“

Das Rundhaus ist nicht nur behaglich, sondern auch lichtdurchflutet. Anders als traditionelle Jurten hat Zinkowskis Zelt eine große Fensterfront. Zwischenwände gibt es nicht, dafür vieles, das auch in einer Wohnung Standard ist: Herd, Spüle, Tisch, Bett, Schränke. Zinkowski duscht in einer Zinkwanne. Trinkwasser kommt per Gartenschlauch ins Haus und wird im Durchlauferhitzer erwärmt. Strom holt sich der 34-Jährige via Verlängerungskabel vom Verpächter.

Die Jurte ist lichtdurchflutet. Dafür sorgen die kreisförmige Dachluke und die große Fensterfront.. Quelle: privat

Einfach leben – Corona-Krise befeuert Trend

Minimalistisch, nachhaltig und naturnah – so wollen immer mehr Menschen leben. Gerade in der Corona-Krise stellen viele fest, dass sie zum Glücklichsein Massenkonsum nicht brauchen. Andere befürchten angesichts von Kurzarbeit und drohendem Jobverlust, dass sie sich ihren aktuellen Lebensstandard bald nicht mehr leisten können. Davon profitieren auch alternative Wohnkonzepte wie Tiny Houses.

Jakob Zinkowski kann die Sehnsucht nach dem einfachen Leben in seinem Auftragsbuch ablesen. Aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz, bestellen Leute Jurten bei ihm. „Ich komme mit der Arbeit nicht nach“, sagt er und lacht. Er will möglichst vielen den Wunsch vom Wohnen im Zelt erfüllen. Deshalb bietet er seine Bauten im Schnitt für 5000 Euro an. Dafür könnten sich Jurtenbewohner fortan die Miete sparen, müssten aber einige Abstriche in Kauf nehmen: „Wer eine Fußbodenheizung braucht, wird in einer Jurte nicht glücklich.“

Verzicht ist für Dauerzelter Luxus

Jakob Zinkowskis Nomadenzelt ist umringt von Grün. Hier gedeihen nicht nur Wildpflanzen. In seinem Garten baut Zinkowski Gemüse an. Quelle: privat

Viele von Zinkowskis Jurten sind so konstruiert, dass sie sich – in Einzelteile zerlegt – im Kofferraum eines Autos verstauen lassen. Aufgebaut bieten sie ganzen Familien ein Dach über dem Kopf. Auch habe er Kunden, die mit Kind und Kegel ins Zelt ziehen wollen, sagt Zinkowski. Er selbst hat seine Jurte für sich allein. Seine Freundin habe er noch nicht überzeugen können, einzuziehen. Sein Zukunftsplan könnte das ändern. Irgendwann möchte Jakob Zinkowski ein Grundstück für seine Jurte kaufen, um unabhängig von Pacht zu sein. Auf seinem Land sollte dann auch ein Haus stehen, das er sanieren kann. Als Alternative, falls der Dauerzelter irgendwann keine Lust mehr aufs Nomadenleben haben sollte. „Momentan kann ich mir aber nicht vorstellen, warum das passieren sollte.“

Statt seine Zelte abzubrechen, will er anbauen. „Ich plane eine Bade-Jurte, die mit der großen Jurte verbunden ist.“ Dann könnte er sich den Spurt zum Klohäuschen sparen. Bislang nämlich finden große und kleine Geschäfte auf einer Trenntoilette statt. Selbst das, was darin landet, kann der Jurtenbauer noch gebrauchen. Flüssiges wird verdünnt zu Dünger, Festes und Kompost wiederverwertet.

Mehr Infos: www.nomadichomejurten.wordpress.com

Einen Geschirrspüler, eine richtige Dusche – das vermisse er schon manchmal, sagt Jakob Zinkowski. „Aber was sich für andere wie Verzicht anfühlt, ist für mich Freiheit.“ Einblicke in seinen Lebensstil gibt er online: Auf Youtube und Instagram zeigt er, wie er Jurten auf- und Gemüse anbaut, im Regen duscht oder Indianer-Schmuck herstellt. So will er andere ermutigen, mit Konventionen zu brechen. „Man muss nicht 08/15 leben.“ Er hat sein Glück gefunden. Wohnen in der Jurte – für Jakob Zinkowski eine runde Sache.

Von Antje Bernstein