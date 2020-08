Das Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ der MV-Werften wird in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern gebaut. Eigentlich sollte sie 2021 in See stechen – und Tausende Passagiere aufnehmen. Doch durch die Corona-Krise ließ diese Zeitpläne vorerst platzen. An der Achterbahn wird trotzdem weitergearbeitet.