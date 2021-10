„Sunrise III“: Göttinger Max-Planck-Forscher fliegen der Sonne entgegen

Es ist es das größte Sonnenteleskop, das je den Erdboden verlassen haben wird: Bevor „Sunrise III“ kommenden Juni in die Stratosphäre steigt, um die Sonne zu beobachten, wurde das Gerät der Superlative in Göttingen getestet.

Jede Menge Hightech an Bord: Wissenschaftler in Göttingen testen das Sonnenobservatorium „Sunrise III“ am Max-Planck-Institut (MPS) für Sonnensystemforschung. Quelle: Swen Pförtner/dpa